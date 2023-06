Matěj je totiž vášnivý fotograf, člen České federace fotografického umění. Před časem se rozhodl, že prostřednictvím svých záběrů ukáže městu, jak se žije v jeho domovině. A protože co si Matěj umane, to udělá, přehlídka výběru jeho tvorby je na světě. Některé lidi dost překvapila. Sotva vstoupili do výstavního sálu spatřili na podlaze zavlažené rýžové políčko s Matějovo vyšlechtěným bonsajem na zeleném pahorku. Inu, Vietnam.

„Ve Vietnamu žije padesát čtyři národností. Každá má jiný kroj, přízvuk a živobytí, ale kořeny mají společné,“ vysvětlil vietnamskou různorodost i pospolitost Matěj, který se při svých cestách do domoviny snaží pokaždé zachytit co nejvíc z života prostých obyvatel, jejichž kultura je zároveň velmi křehká. „Některá etnika mají jen tisíc lidí,“ dodal fotograf, otec dvou dětí.

Duong Dat pochází z vesnice poblíž Hanoje, kde se narodil v polovině padesátých let. Odmalička maloval a dokonce už fotil. Nežil v typické rolnické rodině. Jeho tatínek pracoval jako učitel francouzštiny a později i angličtiny. Maminka byla ženou v domácnosti a starala se o děti, kterých rodiče měli celkem šest. Matějovo oborem se stala strojařina, které se ale v pozdějším věku příliš nevěnoval. V roce 1980 přesídlil do tehdejšího socialistického Československa v rámci vzájemné hospodářské pomoci. Nejprve pracoval v továrně, ale nakonec se uchytil jako obchodník. Tím zůstal dodnes, i když jednou nohou je v důchodu.

Vietnamci v Mostě zaplnili svou svatyni. Oslavili svátek štěstí a míru

Do Vietnamu, kde má příbuzenstvo, se vracívá alespoň jednou ročně. Samozřejmě s fotoaparátem na krku. Už léta tam fotí rodiny s dětmi, práci na poli, trhy, zábavy, památky UNESCO, přírodní scenérie i náboženské obřady. Tématem jeho aktuální výstavy je tradiční vietnamská kultura, které říká „Můj domov“. Jeho cílem je, aby lidi Vietnam víc poznali.

Matěj také vytváří bonsaje a využívá k tomu svou zahradu. Miniaturní stromy nejen pěstuje, ale také prodává a kvůli tomu jezdí i do Prahy. Jeho sen je mít velké zahradní centrum s bonsaji. Kromě rostlin ho zajímá i zcela jiný, techničtější obor. Je velkým sběratelem antických hodin. „Máme jich doma asi šedesát a všechny tikají. Je to trošku na hlavu,“ svěřila se dcera Kamila, která však tatínkovy zájmy respektuje. Tatínka charakterizovala jako aktivního a cílevědomého člověka, který si vždycky jde za tím, co chce, a splín má jen tehdy, když zrovna nemá co dělat.

Na červnové vernisáži v aule Schola Humanitas Matěj sršel energií, protože byl ve svém živlu a vychutnával si poctu. Na zahájení výstavy přijeli i zástupci velvyslanectví Vietnamu v ČR, Ústeckého kraje a města Litvínova. „Je to mimořádná výstava,“ sdělil ředitel střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí Milan Šťovíček. „Máme tu vietnamského autora, výborného fotografa, jehož rodina ho v jeho práci velmi podporuje, a máme tu i úžasné rýžové pole. To tu ještě nebylo,“ dodal ředitel. Lán imitující Vietnam vytvořila dcera fotografa a její přítel.

Končící antikvariát v Mostě zahájil megaslevu. Lidi chodí knihy zachraňovat

Událost si nenechala ujít ani předsedkyně výboru národnostních menšin Ústeckého kraje Karolína Žákovská. „V Ústeckém kraji je vietnamská komunita velmi silná,“ řekla. Podle oficiálních údajů žije v kraji přes deset tisíc lidí, kteří se hlásí k vietnamské národnosti. Patří k nim občané ČR s vietnamskými kořeny nebo cizinci, kteří v regionu dlouhodobě žijí a pracují. Podle Žákovské v rámci celé ČR sídlí v kraji druhá nejsilnější vietnamská komunita po Praze a zároveň je to komunita, která se výrazně podílí na dobrém fungování kraje. Předsedkyně připomněla dar 850 tisíc korun, který Vietnamci mezi sebou vybrali v roce 2020 během pandemie covidu a věnovali ho Krajské zdravotní na nákup plicních ventilátorů. A nejen to. „Vietnamští obchodníci zachránili velké množství malých obcí a městských částí, protože obnovili zmizelé prodejny s potravinami a dalšími základními potřebami. A díky tomu lidé, kteří tam žijí, nemusí jezdit nikam daleko. Osobně mám velmi dobrou zkušenost s těmito malými obchody,“ řekla Žákovská. Laskavost, pracovitost, obětavost – to jsou podle ní základní vlastnosti Vietnamců, které zná.

Žákovská, profesí vysokoškolská pedagožka, má zkušenost s tím, že vietnamští studenti jsou jedni z nejlepších. „Ukazuje to, jak moc dbají vietnamští rodiče na vzdělání svých dětí. Často obětují svůj volný čas a peníze na to, aby svým dětem zajistili dobrou budoucnost,“ dodala. Ve Vietnamu nebyla, ale jednou by ho chtěla navštívit. Fotografie Matěje ji zaujali.

Matěj byl skoro patnáct let předsedou vietnamské komunity v Litvínově. V lednu ze zdravotních důvodů oznámil rezignaci. A tehdy slíbil výstavu fotografií. Potrvá do konce června. Její spoluautor Chu Quang Phuc na vernisáž nepřišel z důvodu nemoci.