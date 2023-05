Miroslava Suchého znají lidé hlavně z mosteckého hipodromu, kde byl dlouhé roky ředitelem. Pak podnikal ve stavebnictví a teď se věnuje novému koníčku – provozuje minipivovar Emeran na Klínech v Krušných horách. „Vyrábět pivo jsem nikdy netoužil, ale vždycky mě bavilo starat se o nějaký areál a poskytovat lidem zážitky,“ řekl Suchý, který má za sebou první rok v pivovarnictví.

Začalo to životním rozhodnutím ukončit psychicky náročnou kariéru stavebního podnikatele, vyrazit za novými příležitostmi do hor a pomoct synovi s pronajatou restaurací ve Sportareálu Klíny. Minipivovar je součástí gastronomického zařízení, takže vzájemná rodinná podpora je užitečná. „Řekli jsme si, že to zkusíme společně. Co se týče vaření piva, všechno jsem se učil za pochodu, protože do té doby jsem nic takového nedělal,“ sdělil Suchý, který převzal minipivovar loni v dubnu a nyní spolupracuje s novým sládkem Vladislavem Burešem z Oseka.