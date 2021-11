Hana Aulická Jírovcová, Tereza Hyťhová a František Navrkal. Všichni toužili opět usednout opět do poslaneckých lavic, voliči ale v nedávném výběru měli jiný názor. A tak si tři exposlanci hledají novou práci, musí řešit svou budoucnost. Někteří se chtějí vrátit ke své původní profesi, jiné čeká změna a teprve se po novém zaměstnání poohlížejí.

„Momentálně se věnuji rodině, mám pocit, že jsem ji teď trochu zanedbávala. Svou budoucnost teprve řeším, mám rozjednáno více věcí, ale nechtěla bych je konkretizovat. Vyřešeno budu mít během dvou nebo tří týdnů,“ sdělila Hana Aulická Jírovcová z Mostu, která ve Sněmovně seděla v dresu komunistů osm let.

Čtyřicetiletá exposlankyně chtěla pokračovat i dál, na kandidátce byla na druhé pozici, jenže KSČM se tentokrát do Sněmovny neprobojovala. Před odchodem mezi poslance v roce 2013 pracovala v Krajské zdravotní, konkrétně v mostecké nemocnici na pozici vedoucí oddělení výkaznictví zdravotní péče. Na své původní místo se ale neplánuje vrátit, skončila jí smlouva.

Aulická Jírovcová zatím nechce ani konkretizovat, v jakému oboru se bude realizovat. „Velmi ráda bych se dále věnovala sociální politice, zdravotnictví a legislativě v těchto oborech, zabývala jsem se tím dlouhodobě i ve Sněmovně. Ale uvidím, jestli to bude mojí hlavní náplní, nebo jestli to bude v rámci jiné činnosti. Hlavní pracovní činnost se možná bude ubírat jiným směrem, to je ještě otevřené. Určitě bych ale v legislativě a sociální oblasti ráda zůstala aktivní,“ vypočítává některé možnosti bývalá členka výboru pro zdravotnictví, zahraničního výboru, a také výboru pro sociální politiku.

Činná chce zůstat členka mosteckého zastupitelstva i v politice. „Velmi ráda bych zůstala politicky aktivní. Ať už v na regionální úrovni v Mostě, ale i jinde. Uvidíme, jak to bude dále v rámci strany,“ dodala.

To Pirát František Navrkal už má jasno. Vrátí se do odvětví, které opustil, když odešel „poslancovat“. „Budu dělat to, co předtím. Pracuji jako datový inženýr a IT analytik pro různé firmy na volné noze,“ prozradil.

Devětadvacetiletý Navrkal, který do Směnovny přišel v roce 2019 za Mikuláše Peksu zvoleného od Evropského parlamentu, je z Děčína. Vystudoval obor aplikace softwarového inženýrství a zabývá se datovou analýzou. Ve Sněmovně byl členem ústavně-právního výboru a zahraničního. Do parlamentu kandidoval i tentokrát, z šesté pozice společné kandidátky Pirátů a Starostů a nezávislých ale neuspěl. „Chci ale dál být politicky aktivní. Mám stále nějaké funkce ve straně, chci pro ni pracovat. Rád bych usiloval o hlasy voličů v příštích volbách,“ uvedl František Navrkal.

Tereza Hyťhová v roce 2017 šla do Sněmovny v barvách SPD, v roce 2020 je ale změnila za dres Trikolory. Za tu také kandidovala letos, ale partaj neuspěla a s ní ani šestadvacetiletá mladá žena z Krupky. Také ona tak musí řešit svou budoucnost, vystudované má učitelství se zaměřením na speciální pedagogiku. „Jsem teď trochu nastydlá a nemocná, takže aktuálně se snažím uzdravit. Co konkrétně budu dělat, ještě nevím, ale určitě bych se chtěla vrátit do školství jako učitelka,“ sdělila Deníku.

Pro Trikoloru chce pracovat dál. „Určitě chci pokračovat dál, jak v komunálních volbách, tak i ve stranické práci. Chtěla bych se dále aktivně zapojovat do chodu strany,“ dodala Hyťhová.