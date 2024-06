„Musím říct, že ta rekultivace se moc povedla. Je to strašně krásná část Mostu,“ řekla o nové rekreační oblasti členka festivalového organizačního výboru. Dostala se do něj šťastnou shodou okolností. Když loni jela autem, slyšela v rádiu, že Most uspěl mezi městy a byl vybrán pro uspořádání Olympijského festivalu v roce 2024 během letní olympiády v Paříži.

Během její profesionální kariéry se z díry stalo jezero Most, kde 25. července vypukne dvoutýdenní Olympijský festival s ochutnávkou víc než padesáti sportů. Klára Marečková si tak jezero konečně užije - bude u něj každý den až do večera, což dřív nemohla.

„Řekla jsem si - jsem holka z Mostu, to je jako znamení. Takže jsem poslala životopis a vzali mě, protože mám zkušenosti z mistrovství Evropy a světa v basketbalu, kde jsem byla také v hlavním organizačním výboru. Mě tyhle akce baví,“ uvedla Marečková. Příprava festivalu podle ní finišuje a už to začíná být trošku stres. Na akci se moc těší a taky na jezero a na výhled na Hněvín.

Na starost má ve výboru jeden z festivalových projektů, který se týká dětských návštěvníků. Dostanou speciální kartičky, se kterými budou obcházet sportovní stanoviště. Cílem je děti rozhýbat a inspirovat je k výběru některého sportu, kterému by se pak věnovaly samy či v místním oddílu.

Olympijský festival Dvoutýdenní Olympijský festival u jezera Most začne ve čtvrtek 25. července ve 20 hodin hudebně zábavným večerem za účasti známých osobností. Ve 20.30 hodin vyjde od kostela k jezeru průvod stovek mladých sportovců. Show bude od 21 hodin živě vysílat první program Česká televize. Moderátory budou olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, zpěvačka a automobilová závodnice Olga Lounová a sportovní komentátor ČT Petr Vichnar. Součástí večera bude soutěž družstev olympioniků a umělců. Zapojí se třeba Barbora Špotáková, Gabriela Soukalová či Richard Genzer. Zazpívá kapela Mirai. Festivalový areál se otevře v pátek 26. července ve 14 hodin. Uvnitř bude největší fanzóna v ČR, přes padesát olympijských i neolympijských sportů a doprovodný program.

Marečková začínala s basketem na prvním stupni základní školy. Hrála za mostecký Baník a dařilo se jí. Už v 16 letech byla úspěšnou juniorskou reprezentantkou ČR se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy a odstěhovala se z Mostu do Hradce Králové, kde gymnazistku vytáhli do ženského profesionálního týmu.

„Celou rodinu jsem nechala v Mostě. V šestnácti jsem šla úplně sama do cizího prostředí. První měsíce byly hodně náročné, všechno bylo pro mě nové. Ale v basketbalu je to běžné. Když mladá děvčata chtějí něčeho dosáhnout, tak prostě musí udělat tenhle krok, protože kdo ho neudělá, tak už potom nemá šanci,“ svěřila se rodačka z Mostu, která až do 33 let hrála profesionálně basket za Hradec Králové. Věnovala se také reprezentaci a popularizaci tzv. trojkového basketbalu, který se hraje na jeden koš.

Marečková je inženýrkou ekonomie, dělá ve finančnictví, ale teď se věnuje hlavně svým dvěma malým dětem. V pondělí 24. června si však udělala čas na trénink mládeže v základní škole v mostecké sociálně vyloučené lokalitě Chánov, kde její maminka pracuje jako učitelka.

„Pozvala nás, protože jsou tady kluci, kteří basket mají rádi,“ řekla Marečková, která do Chánova přijela se svou kamarádkou Andreou Klaudovou, rovněž bývalou profesionální basketbalistkou.

„Já si myslím, že děti na tomto sídlišti to mají dost těžké. A my jim chceme ukázat, že i ony mají šanci to někam dotáhnout, jenom musí chtít a mít zápal pro věc. Pak se mohou stát čímkoliv, basketbalistou, fotbalistou nebo malířem, a nemusejí skončit tam, kde jsou,“ sdělila Marečková.

Podle Klaudové je třeba ukazovat a rozvíjet basket i tam, kde děti nemají ke sportování tolik příležitostí. Má s tím osobní zkušenost. „Já pocházím z vesnice od Příbrami. Jen díky tomu, že jsem po vyučování chodila na basketbalový kroužek a bavilo mě to, si mě všimli na obyčejném školním turnaji,“ řekla Klaudová, která v ženské basketbalové lize debutovala v roce 2007 a odehrála patnáct sezón.

Klára Marečková při ukázce tréninku basketbalu v tělocvičně základní školy v Chánově.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Učitelka Zdeňka Rosenbaumová, maminka Kláry Marečkové, byla ráda, že její dcera s kamarádkou Andreou žákům něco předali. „Pro děti to byl zážitek, protože sportovci takové úrovně sem jen tak nejezdí,“ sdělila učitelka. Na basketbalovou kariéru své dcery je hrdá. „Je to vydřené, co dokázala,“ dodala.

Děti z chánovské školy kromě tělocvičny hřiště na basketbal na sídlišti nemají. Ti, co bydlí ve Stovce, využívají nové sportoviště s koši v parku Střed. „Chodíme tam skoro každý den. Chceme být v nějakém kroužku nebo v týmu, je nám jedno kde, hlavně, že budeme hrát,“ shodli se 16letý Marek a 15letý Filip během tréninku s bývalými basketbalistkami. I tito kluci budou moci vyzkoušet u jezera Most desítky jiných sportů. Plakát s pozvánkou na Olympijský festival visí na vstupu do chánovské školy.

