/FOTO, VIDEO/ Komunitní bydlení Lesovna v Litvínově vzniklo rekonstrukcí zchátralé polikliniky. Je pro 18 klientů janovského Domova pro osoby se zdravotním postižením.

Nové byty pro handicapované v Litvínově. | Video: DENÍK/Martin Vokurka

„Je to krásný!“ Toto byla nejčastější věta, která zaznívala při otevření Lesovny v Litvínově. Jedná se o druhý rekonstruovaný pavilon bývalé ozdravovny a polikliniky v ulici Tylova, ve které vzniklo komunitní bydlení pro 18 klientů janovského Domova pro osoby se zdravotním postižením. Všichni se do svých moderních bytů nastěhují do poloviny příštího týdne.