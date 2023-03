Běhání kolem jezera Most vyvolává otázky. Přicházejí po pěti kilometrech, kdy je mysl běžce vnímavější, oproštěna od každodenních starostí. Když v tom okamžiku Kamila Průšová míjí poklusem rozlehlé travnaté pláně s dalekými výhledy, sama sebe se ptá: Copak tady asi stálo? Kostel? Obchod? Nebo socha v parku? Mostečanka ví, že odpověď by našla v roce 1973, kdy se právě tady narodila, ve staré mostecké nemocnici. Tehdy ještě jezero neexistovalo, jen vylidňovaná historická část Mostu, jehož ulice pomalu ustupovaly těžbě uhlí v oparu říčky Běly.

Kamila Průšová chodí k jezeru Most každý týden a ráda. Čekala dlouho, než se rekultivovaná oblast v roce 2020 znovu otevřela pro lidi. Ti u pobřeží ještě nemohou bydlet, ale příprava na budoucí výstavbu domů začala. „Pokud to tu nezničí, tak to bude fajn, něco úplně jiného. Ale toho se asi nedožiji,“ řekla 49letá běžkyně u pláže, kde svačila na terase nového fast foodu s burgery pro turisty.

Nová čtvrť pro 21. století

První krok k obnově osídlení v místech, kde stál starý Most, je splněn. Architekti dokončili urbanisticko-krajinářskou územní studii jižní části jezera Most a odevzdali ji městu. K této vizi, která počítá s výstavbou nové městské čtvrti až pro 6 500 obyvatel a prošla veřejným připomínkováním, se možná ještě vyjádří zastupitelstvo. Pak ji radnice zanese do celostátní databáze projektových záměrů a do územního plánu města Most, aby regulace upřesnila, co se u jezera smí nebo nesmí postavit.

S velkou studií vznikl i model umístění nových ulic, budov, parků a sportovních areálů, které lze vidět v malé jednací síni radnice. Maketa zmenšené čtvrti obsahuje i lanovku od jezera na hrad Hněvín. Město na jaře obdrží studii proveditelnosti, která by měla odpovědět na několik zásadních otázek – zda má lanovka smysl, kolik bude stát investování a následný provoz a zda je to vůbec stavebně možné. „Z jednoho dílčího výsledku studie už víme, že technicky se lanovka řešit dá,“ sdělil primátor Marek Hrvol. Radnice předběžně mapuje možnosti financování, ale konečné rozhodnutí o realizaci bude na politicích. Prosadit přípravu projektu na stavbu lanovky do konce tohoto volebního období, tedy do roku 2026, nebude těžké, protože lanovou dráhu, která má Most zatraktivnit, měla ve svém volebním programu i část opozice. Tvůrci urbanistické studie navrhli postavit dolní nástupní stanici nedaleko okružní křižovatky nad hlavní pláží a horní stanici u hradní hvězdárny, ale toto umístění není definitivní a projektant ho bude moci posouvat.

Radnice se teď zaměřuje na marketing a zvažuje, jak studii s modelem nové čtvrti představí veřejnosti. Pro plánované rozšiřování města k jezeru je však klíčová otázka pozemků, na kterých se má stavět. Většina území je v majetku České republiky a právo hospodařit s tímto majetkem má státní podnik DIAMO. Město už podniku oznámilo, že má o pozemky u jezera zájem a čeká na stanovení ceny a podmínek.

„V rámci přípravy majetkoprávního vypořádání zájmového území jezera Most zpracovává nyní státní podnik DIAMO přehled vymezení částečně úplatného a částečně bezúplatného převodu nemovitých věcí z majetku státu do vlastnictví Statutárního města Mostu,“ sdělila mluvčí podniku Hana Volfová. Tento postup podle ní vychází z uzavřeného Memoranda o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Most. „V dalším kroku zajistíme zpracování příslušného znaleckého ocenění,“ dodala mluvčí.

Jezerní oslava olympiády

Most už do rozvoje jezera investoval desítky milionů korun, aby podpořil příměstskou rekreaci. Po výstavbě občerstvení, hřišť a dalšího zázemí se nyní město uchází o pořádání Olympijského festivalu Paris2024, o který obvykle usilují jen ta největší česká města. „Olympijský festival u jezera je velká výzva pro Most,“ řekl primátor s tím, že probíhají jednání s Ústeckým krajem a Českým olympijským výborem. Rozhodnout by se mělo do poloviny letošního roku, aby se doladilo financování.

Státní podnik DIAMO tuto aktivitu podle mluvčí vítá. Festival při letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 vnímá správce pozemků jako významnou akci, která podpoří další rozvoj lokality jezera Most a zároveň celého regionu.

Původně se měl u jezera konat festival během olympiády v Tokyu v roce 2020, ale z plánu sešlo, protože do her by se nestihla dokončit veškerá infrastruktura v rekultivované oblasti. Město pak začalo jednat o festivalu k olympiádě v Paříži, na čemž se v roce 2019 usneslo zastupitelstvo.

Jezero je v současné době přístupné po silnicích, chodnících a cyklostezkách a návštěvníkům nabízí bezplatné velké parkoviště, tři objekty s občerstvením, několik sportovních ploch, toalety, pláže pro plavce i psy, vyhlídkové altány, parčík s ovocným sadem a další zázemí. „Moc se mi líbí, jak jezero vypadá. Chodím sem ráda a často. Když je hezky, dám si kolečko kolem vody a ujdu s hůlkami i deset kilometrů. Přijíždím ale autobusem šestnáctkou, což je výborná služba, protože jinak bych se sem z města tak rychle nedostala,“ svěřila se při nordic walking 65letá Eva z Mostu.

Žádné paneláky ani mrakodrapy

Výstavba atraktivní obytné čtvrti v jižní části jezera Most bude technicky i finančně náročná a potrvá desítky let. „Je to obrovská příležitost dát městu novou tvář a vnést do něj novou energii,“ řekl před dokončením urbanistické studie architekt Ivan Gogolák z ateliéru gogolák + grasse, který na plánu zástavby pracoval s početným týmem expertů.

Území pro čtvrť je velké 180 hektarů a sahá od pláží až k řece Bílina. Na celém území by mohlo bydlet 15 tisíc lidí, ale studie počítá se zhruba třetinovým počtem, aby bylo víc prostoru pro zeleň a zbyla dostatečná rezerva pro plány dalších generací Mostečanů. Kdy se začne stavět, kdo to zaplatí a či pozemky to nakonec budou, není ještě jasné. Zatím se odhaduje, že minimálně do dvaceti let se žádné obytné domy stavět nebudou. Přednost mají sportoviště, kemp, loděnice či umělá vlna pro surfaře. Protože jezero vzniklo z uhelného dolu, musí se vyřešit stabilita ploch.

Lidé se podle studie nemusejí obávat vzniku velkého satelitu s rodinnými domy, ani panelákového sídliště. V plánu jsou řadové domy, dvojdomy, nižší bytové domy, obchody, kanceláře, sportoviště, školská a kulturní zařízení, která podpoří komunitní život.

Jezero Most

Je volně přístupná rekreační zóna. Jezero vzniklo napuštěním bývalého uhelného dolu vodou z přivaděče od řeky Ohře. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Jezero se začalo napouštět v říjnu 2008 a otevřelo se v září 2020. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody.