Prodejní doba je stejná jako provozní doba knihovny. V pracovní dny kromě středy je otevřeno od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

V mostecké městské knihovně začala v pondělí 20. září tradiční podzimní burza knih, časopisů, hudebnin a hudebních nosičů. Akce, při které lze nabízené věci koupit za symbolické ceny, potrvá do soboty 25. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.