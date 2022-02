Vše nasvědčuje tomu, že v roce 2222 budou již auta pouze na elektřinu a stejně jako z našich životů zmizely parní stroje, tak zmizí i benzinové a naftové motory. Trvalo několik desítek let, než jsme dostali spalovací motory do dnešní podoby a jen jednotky roků, aby je elektrické již téměř zastoupily. Představte si vývoj elektrických motorů a baterií po dalších 200 letech.

Most za 200 let? Už teď se tvoří budoucnost

Kde se určitě dočkáme obrovského pokroku, je autonomní řízení. Což jsou vlastně samořiditelná vozidla. Počítat tedy můžeme s tím, že si sedneme do auta, které nás odveze na určenou adresu. To je ale pouze začátek. Dá se také předpokládat, že díky čím dál většímu zásahu do řízení kvůli bezpečnosti nebude potřeba bezpečnostních rezerv a komunikace se již nebudou rozšiřovat, ale zvýší se počet pruhů, které budou výrazně užší.

Díky autonomnímu řízení se značně změní i naše okolí. Na sídlištích zmizí obrovské parkovací plochy, protože potom, co doma vystoupíte ze svého vozu, odveze se samo na odstavné parkoviště mimo město. V popředí bude také sharování (půjčování) vozidel, většině lidí se totiž nevyplatí vlastnit vůz, ale nečekejte, že budete jezdit klasickým autobusem. Buď budete mít soukromé taxi, které budete sdílet s ostatními podle potřeby, a nebo využijete autonomní minibusy, které pro vás přijedou před dům a díky neustálému přepočítávání své trasy budou nabírat další cestující jedoucí stejnou cestou.

Na větší vzdálenosti budeme cestovat jedině ultra rychlou veřejnou dopravou, jako je například hyperloop, a dálnice se pravděpodobně budou využívat pouze jako zásobovací tepny, dokud nebudou nahrazeny i ty.

Most otevře ojedinělou výstavu o robotech a umělé inteligenci. Autory jsou děti

Řízení vozidla ztratí smysl a zachová se pouze jako retro koníček na určených drahách. Ti movitější se se svou zálibou řízení, ale i závodění, přesunou na nebe, kde bude omezená kapacita a tím poroste i její cena a exkluzivita.

Takový běžný den tedy vidím například následovně. Ráno vyjdete před dům, kde na vás bude čekat jeden z tisíců minibusů, kam si nastoupíte a odveze vás na nádraží, kde si sednete do „vlaku“, který vás během několika minut převeze například do Bratislavy, kde máte mít obchodní schůzku. Tam už na vás bude čekat soukromý a mnohem komfortnější vůz od vašeho klienta, který vás doveze na schůzku. Poté, co vystoupíte, se auto samo odveze na parkoviště mimo centrum, aby nepřekáželo na ulicích. O víkendu se půjdete podívat na závod formulí ve vzduchu, a když budete mít dost peněz, tak si podobným strojem občas vyletíte na výlet.

Jiří Nedvěd, dopravní inženýr a mostecký radní