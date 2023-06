Přicházejí i lesníci, aby slyšeli, co se o nich bude povídat. Čelí totiž kritické kampani, že v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří kácejí i cenné bukové porosty staré přes dvě stě let.

Proto na neobvyklou procházku přijel kromě odborníků i herec Petr Vacek, který Greenpeace dlouhodobě podporuje. „Je to krásný bukový les,“ svěřil se Vacek Deníku před zahájením exkurze, kdy u stolku lidé podepisovali výzvu Nekácejte. Vackovo vztah k lesům začal v době, kdy jako malé dítě jezdil s turistickým oddílem do přírody. „Když to poznáte, tak získáte hluboký vztah k lesům. A pro mě to bylo něco úžasného, protože jsem byl pražské dítě,“ vysvětlil.

Podle něj ale nejde jen o krásu, ale i o praktický život. „Dochází ke globální klimatické změně, což se dnes už málokdo odváží popírat, protože je to prokazatelné. I v české krajině vidíme, jak mizí biodiverzita. Je proto potřeba se o ty věci starat a když můžu, tak pomůžu,“ sdělil herec, který setkání v lese moderoval.

Dav putoval po cestě až do Meziboří, několikrát se zastavil, poslouchal přednášky odborníků, prošel i kusem lesa a diskutoval. Ekologové upozornili na důležitost ochrany bučin a lesníci, kteří dostali slovo, se snažili hájit své cíle při hospodaření v lesích. V jednu chvíli část účastníků procházky dokonce litvínovskému zástupci podniku Lesy ČR nečekaně zatleskala, když představil návrh na další ochranu porostů.

„My se nebráníme zdravému kompromisu, který bude prospěšný pro obě dvě strany. Je to jen o dialogu, ale tento dialog zatím bohužel vázne,“ řekl lesní správce Aleš Kilb. Podle něj Lesy ČR nedávno iniciovali setkání zástupců různých úřadů a významných vlastníků lesů, kteří hospodaří v této části Krušnohoří. Lesníci na tomto jednání navrhli zařadit v první fázi zhruba 250 hektarů lesa do bezzásahových zón, kde by se porosty vyvíjely spontánně jen podle přírodních procesů. Návrh se posuzuje. „Čekáme na odezvu,“ dodal Kilb.

Tuto iniciativu ocenil Jan Hofmeister z Katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Podle něj by však společnost měla najít odvahu chránit mnohem větší plochy lesa. „Já bych se s tím nespokojil,“ reagoval na první krok lesníků. Podle Hofmeistera mají staré krušnohorské lesy obrovskou hodnotu a mohly by být chráněné jako Jizerskohorské bučiny, které jsou na seznamu UNESCO.

Odborníci na procházce varovali, že maloplošná ochrana bukových porostů ve Východním Krušnohoří nestačí, protože v důsledku těžby dřeva hrozí ztráta biologické rozmanitosti v celé oblasti. Argumentují také tím, že Evropská unie vyzvala členské země, tedy i ČR, aby do roku 2030 chránily nejméně 30 procent rozlohy svého území a z toho 10 procent v režimu přísné ochrany, tedy bez zásahu člověka.

Podle zoologa Ondřeje Volfa je hodnota krušnohorských bučin nejen v jejich stáří, ale i v rozloze, která je unikátní. „Máme podobné porosty v Jizerských horách, ale zatímco tam mají nejvyšší formu ochranu, porosty ve Východním Krušnohoří dosud takovou ochranu nepožívají,“ uvedl Volf, který s Hofmeisterem procházku lesem u Litvínova komentovali. Podle Volfa ve starých bučinách hnízdí například velmi vzácný čáp černý, který potřebuje klid a ten mu může dlouhodobě zajistit právě ochrana přírody. To se týká i hmyzu, savců a rostlin.

V okolí Litvínova se dochovaly bučiny, kterým je podle přírodovědců přes 200 let a výjimečně dokonce až 300 let. Takové porosty už přesáhly věk běžného hospodářského lesa a jsou nezbytné pro biodiverzitu, protože na nich závisí existence dalších organismů.

Proto by podle expertů taková území měla být ponechána přírodě bez vlivů člověka, kromě vstupu na značené cesty. Obavy lesníků, že by přestárlé stromy padaly na lidi, se podle odborníků dají řešit dodatečnými opatřeními. „Když jedu s dítětem v autě a jsem součástí silničního provozu, plyne z toho mnohem větší riziko,“ řekl lékař z Litvínova, který se procházky lesem zúčastnil a osvětu ocenil. „Naše lesy máme rádi,“ dodal a všichni se na tom shodli.

Jenže názory na to, jak o lesy pečovat, se stále různí. Greenpeace kritizuje za kácení starých buků nejen soukromé vlastníky, ale i státní podnik Lesy ČR. „U Litvínova je mnoho bučin starších 150 let, které jsou nejen krásné, ale také zcela unikátní. Místní lidé i příroda si zaslouží, aby drancování tohoto kraje přestalo a aby byla zajištěna ochrana místních lesů,“ sdělila koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů Nikol Krejčová.

Podle aktivistů hrozí úplná ztráta starých bučin, přestože na velké části rozlohy Krušných hor je vyhlášena Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří. Podle Greenpeace by zde měly být káceny pouze jednotlivé, potenciálně nebezpečné stromy v blízkosti značených cest, které lze zkontrolovat pomocí dendrologických metod.

Při veřejné procházce v litvínovském lese si jeden z lesníků v malé debatní skupince postěžoval, že aktivisté některá fakta záměrně překrucují a vyvolávají masovou hysterii. Podle dalšího lesníka jsou vlastníci a správci lesa také pod velkým tlakem úředníků. „Jednají z pozice síly,“ povzdechl si lesník.

Organizace Greenpeace nedávno podala trestní oznámení na Lesy ČR kvůli podezření z nelegálního kácení v lesích u Litvínova. „Zatím nemáme dokument k dispozici. Až nám bude doručen, rádi se k němu vyjádříme,“ sdělila mluvčí podniku Eva Jouklová. „K Východnímu Krušnohoří mohu jen zopakovat, že jsme zákon neporušili. Postupovali jsme velmi šetrně podle schváleného lesního hospodářského plánu. I staré bukové porosty je třeba uvolňovat, jak uvádějí v dokumentech i orgány ochrany přírody, a dát prostor přirozeně se obnovujícím původním druhům dřevin s převahou buku a jiných listnáčů. Jde nám o stabilitu porostu,“ dodala mluvčí.

Krajský úřad Ústeckého kraje informoval, že v posledních letech udělal řadu opatření, aby se zvýšila ochrana lesních ekosystémů v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Úřad nyní na tomto území vede souběžně 20 správních řízení ohledně regulace lesní těžby, a to na patnácti lesních majetcích. Úřad se také průběžně vyjadřuje k plánovaným těžebním zásahům a vydává závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům. Tato stanoviska jsou často negativní. Kraj také vyhlašuje nová chráněná území (PP Drmaly, PP Červený Hrádek, PP Hovězí skály, PP Najštejnské bučiny, PP Pekelské údolí a PP Lomské údolí - 2019, 2022) a zvětšuje přírodní památky a rezervace (PP Buky na Bouřňáku, PR Vlčí důl, PP Domaslavické údolí).

„Pořizujeme také vícesezónní biologické průzkumy v nadějných oblastech, abychom získali podklady pro případné vyhlášení dalších přírodních rezervací,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. Úřad podle ní rovněž sjednává s vlastníky lesa smlouvy o ochraně území a navrhuje vládním orgánům rozšíření Evropsky významné lokality o ochranářsky významná území a připravuje pro to podklady, což je případ vrchu Kapucín mezi Černicemi a Horním Jiřetínem.

Lesníky mrzí, že lidé zapomínají na to, jak se po roce 1989 podařilo zalesnit náhorní plošinu Krušných hor, kde průmyslové exhalace zničily v éře socialismu tisíce hektarů porostů. „Dnes se hory zelenají i díky buku, jedli, javoru, jilmu a celému spektru dalších dřevin," připomněl jeden ze zaměstnanců lesního podniku, když skupina aktivistů umístila do lesa u Litvínova transparent za záchranu starých lesů na svazích hor. Podle lesníka nejde jen o ochranu bučin, ale uvažuje se ponechat samovolnému vývoji i nové lesy vzniklé rekultivací výsypek zaniklých uhelných šachet v Mostecké pánvi.