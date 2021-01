Největší města v okrese budou v roce 2021 dost investovat. Most a Litvínov chtějí za různé stavby a projekty utratit celkem skoro 800 milionů korun. Další stovky milionů začne posílat do regionu stát a Evropská unie. Nový rok ale nebude jen o penězích.

Okruhy nosných témat pro rok 2021 schválila v prosinci na svém sněmu Hospodářská a sociální rada Mostecka, což je spolek složený z obcí, firem a odborů. Tripartitní rada rozdělila témata do šesti okruhů. „Nadále mezi nimi zůstávají například zaměstnanost, sociální oblast, zdravotnictví, školství či doprava,“ informovala tajemnice rady Jindřiška Moulisová. Spolek bude také řešit energetiku, bezpečnost, životní prostředí a rozvoj regionu.

Ten se bude muset vypořádat s útlumem těžby uhlí v lomu ČSA, který snižuje provozní náklady a na některých úsecích přechází na jiný směnový režim. Kvůli tomu zanikne přes 250 pracovních míst. Propuštěným zaměstnancům náleží díky kolektivní smlouvě vyšší odstupné a mohou získat od státu restrukturalizační příspěvek.

Dalším tématem budou deprivované obytné zóny. Litvínov plánuje demolici dvou prázdných paneláků v Janově a Most hodlá postavit první kontejnerový dům v Chanově. V mostecké „Dobnerovce“ chce radnice posílit loňská opatření – vystěhovat s pomocí vlastníků dotovaných bytů další problematické nájemníky a se sociálními pracovníky dostat lidi závislé na dávkách do zácviku a pak do zaměstnání v sociálního podniku. Cílem je zlepšit ve čtyřech věžácích občanské soužití a vytvořit klidnější zázemí i pro nové nájemníky s vlastními příjmy. „Pro úspěch celého projektu je velmi důležité změnit vnímání Dobnerovky jako sociálně vyloučené lokality,“ sdělil předseda městského Výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Jiří Nedvěd. Zastupitelstvo záměry výboru podpořilo a doporučilo je rozšířit do dalších lokalit, například do Sedmistovek a ulice Javorová.

Hodně sledované budou i změny v dopravě. V létě začnou cestující využívat nový přestupní terminál u vlakového nádraží v Litvínově, kde se rekonstruuje prostor pro autobusy. V Mostě státní Správa železnic zahájí několikaletou modernizaci hlavní budovy vlakové stanice. Ta získá nový interiér a bezbariérové úpravy. Rozsáhlá přestavba si vyžádá zhruba 685 milionů korun a měla by trvat do roku 2024.

Mezitím už budou jezdit nové tramvaje po zrekonstruované trati mezi Mostem a Litvínovem. Zahájení této více než půlmiliardové investice podporované z EU se plánuje v roce 2021. Trať, která slouží skoro 60 let, je dlouhá 11 kilometrů. Kromě kolejiště se vylepší přejezdy, výhybky i zastávky.

Koncem roku budou známy také podrobnosti k záměru rozšířit tramvajovou trať k mosteckému Kahanu a od něj na konečnou u nádraží. Odborné firmy se mohou do 6. ledna ucházet o městskou zakázku na zpracování technicko-ekonomické studie. Radnice hodlá s vítězem uzavřít smlouvu v únoru. Podmínkou je, aby byla studie hotová do 10 měsíců. Pro Litvínov bude zásadní bourání silničního mostu nad ulici Mezibořská, kde vznikne nové přemostění a parkoviště.