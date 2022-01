V Radničním parku v centru Mostu je stále otevřené městské kluziště. O bruslení je i během druhého novoročního víkendu velký zájem.

Bruslení v Radničním parku v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Počasí, na kterém je provoz areálu závislý, zimním radovánkám zatím přeje. I v neděli 9. ledna byl Most pod sněhem. Kluziště bude v provozu zřejmě do konce ledna, pak bude záležet na vývoji venkovní teploty. Na stadionku si lze brusle za padesát korun půjčit po složení vratné zálohy 500 korun. Za vstup na led bruslař zaplatí 40 korun, dítě 30 korun. Tato cena platí na jednu hodinu. V pracovní dny je otevřeno od 14 do 19 hodin, o víkendech už od 10 hodin. Provozovatelem je Sportovní hala Most.