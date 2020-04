Tentokrát jsme se ptali starosty krušnohorské obce Brandov Jiřího Mooze.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

V tomto období nemusíme řešit v katastru obce Brandov žádný větší problém související s vydanými opatřeními nouzového stavu, co se týče trvalých obyvatel. Problémem jsou ale od prvopočátku někteří chalupáři, kteří přijíždějí pravidelně do obce a využívají své chalupy jako azyl před místem trvalého bydliště. Naprostá většina obyvatel obce přistupuje k opatřením velmi zodpovědně a právě chalupáři, kteří si zvou i další přátele na své chaty se pohybují společně po obci, aniž by si uvědomili, že právě oni by mohli být příčinou rizika zavlečení viru mezi obyvatele naší obce.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Chtěl bych ocenit zodpovědnost našich trvalých obyvatel, kteří plně respektují nejen vydaná nařízení vládou ČR, ale také i další opatření vydávaná průběžně podle situace brandovským obecním úřadem. Všichni si uvědomují, že pozitivní nález v obci by měl s velkou pravděpodobností za následek rozšíření mezi obyvatelstvem naší obce, který by mohl vést až k případné karanténě celé obce a tomu se chceme všichni vyhnout. Musím také velice poděkovat a pochválit všechny brandovské ženy a další dobrovolníky, kteří stále šijí zcela zdarma roušky ze svých materiálů, které průběžně doplňujeme do „rouškovníku“ v obci, kde si může každý roušku kdykoliv odebrat.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Kraj, respektive krizový štáb pověřené obce Litvínov, je s námi ve spojení a doposud nám poskytl jednorázové roušky, které jsme rozdali všem našim obyvatelům. V tomto období jsme získali dezinfekci, která bude taktéž rozdělena do jednotlivých objektů.