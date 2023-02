„Známá neznámá je o ztrátě paměti a s ní spojené ztrátě identity. Je to trošku tajemné a myslím si, že by to čtenáře mohlo zaujmout,“ řekla Deníku autorka.

Kniha s kriminální zápletkou vyšla v nakladatelství MaHa. Kubíková předtím vydala romány Nevěsta v okovech a Dotek anděla, v nichž jsou hlavními postavami také ženy. Její fiktivní hrdinky čelí psychickému i fyzickému násilí, hledají samy sebe a touží po lásce a štěstí.

Obrnice mají další známou tvář. Spisovatelku Blanku Kubíkovou

Kmotrem nového románu se stal šéf Městského divadla v Mostě Václav Hofmann. „Napsat knížku je už samo o sobě hrdinský čin,“ řekl při křtu autorčin bývalý učitel tance.

Popis knihy



Ida se jednoho dne probudí a vše kolem je pro ni cizí. Pokoj, dům, jeho okolí, ale bohužel i její manžel. Zatímco ona chce za každou cenu znát svůj předchozí život, on je v tomto směru zdrženlivý a velmi opatrný. Pro její bezpečí ji naprosto izoloval od okolního světa. Idě jako by však její instinkt napovídal, že vše nemusí být tak, jak se po celou dobu zdá. A tak začne jednat. V tu chvíli však ještě netuší, jaké hrůzy objeví. Za odhalení dokonce může zaplatit vlastním životem.



O autorce



Přestože píše dramatické příběhy, dává přednost klidnému rodinnému životu. Je vdaná a má dvě dospělé děti. Pracuje v administrativě. Je rodačkou z Obrnic, kde žije od dětství. Absolvovala mostecké gymnázium. Kdysi dělala atletiku, ale ze dne na den přešla na společenské tance, kterým se pod vedením mosteckého učitele Václava Hofmanna věnovala do 22 let. Krátce pracovala v mateřské škole. Nyní píše čtvrtou knihu a chce ji vydat ještě letos.