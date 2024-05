Nádražní budova v Bílině prošla kompletní obnovou, která trvala přes rok. Zahrnula vnější obálku i interiér. „Celkové náklady stavby přesahují 102 miliony korun,“ informovala Správa železnic. Bezbariérový je nejen vstup do haly, ale i přístup do horních pater se zrekonstruovanými komerčními prostory, které jsou ještě zavřené.

Když dvaapadesátiletá Eva z Teplic jela začátkem května vlakem z Mostu směrem na Bílinu, mohla z okna sledovat opravenou budovu bílinského nádraží. Byl na ni lepší pohled než dřív. „Předtím to byla katastrofa, člověk se na nádraží bál i stát,“ řekla cestující.

„Lidi si to hodně chválí, říkají, že už konečně bylo na čase,“ sdělila prodavačka místní trafiky. „Je to o hodně hezčí, dřív to vypadalo ošklivě,“ potvrdila pracovnice informační kanceláře. Mimo provoz byly v prvních květnových dnech zatím dva nové výtahy v prosklených šachtách a toalety pro veřejnost.

Historicky cenná budova bílinského nádraží vznikla v letech 1963 až 1968 podle návrhu architekta Jana Šrámka, který se inspiroval tzv. bruselským stylem. Ten je nejvýraznější na uliční fasádě s bronzovou plastikou okřídleného kola. Projekt modernizace původní vzhled objektu respektoval.

„Jsme rádi, že k rekonstrukci došlo. Doufáme, že se Správě železnic podaří obsadit upravené nebytové prostory, které tam vznikly například pro lékaře,“ uvedla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Kvůli nezájmu lékařů správa vyhlašovala soutěž o pronájem prostor znovu a rozšířila účel jejich možného využití. Soutěž skončila v pátek 3. května a nového nájemce se podařilo najít.

„Vítězem veřejné soutěže se stala geodetická společnost, která si nad rámec prostor, které využije pro kanceláře, pronajme také prostory v suterénu budovy,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Rekonstrukce nástupišť ve stanici Bílina proběhne v rámci rekonstrukce celého traťového úseku Bílina - Most. „Stavební práce této připravované investice mají podle současných předpokladů začínat v roce 2028,“ dodal mluvčí.

Teplice už nový vzhled mají, Most nikoliv

Nedávno skončila rekonstrukce většího a památkově chráněného nádraží v Teplicích. Budova z 1858, postavena v novorománském slohu, má obnovenou fasádu, střechu a první nástupiště s litinovým přístřeškem. Renovace stála 325 milionů korun. Druhá etapa, která zahrne vnitřní prostory, se připravuje.

Lidi unavuje trmácení po schodech na nádraží v Mostě. Potrvá to ještě léta

K nádražím, které ještě nejsou zrekonstruovány, patří Most. Tam si lidé stěžují hlavně na schodiště, protože stanice umístěná ve svahu nemá výtahy ani eskalátory. „Je to hrozné, strašně nerada sem jezdím,“ sdělila maminka s kočárkem, která přijela do Mostu vlakem z Děčína.

Ve vystupujícím davu jí nikdo nepomohl, takže s kočárkem pomalu sjížděla po schodech do podchodu, na jehož konci ji čekala další schodiště vedoucí do hlavní haly.

Vlakové nádraží v Mostě v létě 2023.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Tam jí s vynesením dítěte pomohl jeden muž. „Když jsem měla rozbité auto a jezdila vlakem s vnučkou v kočárku, tak po těch schodech to byla hrůza. Táhla jsem všechno sama, protože lidi byli neochotní. Lituji staré lidi,“ svěřila se další cestující.

V nádražní budově v Mostě se nyní buduje bezbariérový přístup na 1. nástupiště pomocí výtahu. Na stejném místě byl poruchový eskalátor, který technici odstranili. Cestujícím začne výtah sloužit nejpozději během června.

Mostecké nádraží je z roku 1976

Jeho rozsáhlá rekonstrukce se připravuje a má začít za několik let. Nyní je v odjezdové hale putovní výstava Má vlast cestami proměn, která na fotografiích ukazuje rekonstrukce zastaralých či zchátralých objektů.

Na jednom panelu je litvínovské nádraží, které před několika lety prošlo přestavbou a stalo se součástí přestupního dopravního terminálu s autobusy a tramvajemi.

Vlakové nádraží v Mostě v srpnu 2023.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

V Podkrušnohoří celkovou obnovou procházela v uplynulém období také trať ve směru na Ústí nad Labem. Novou zastávku má Krupka-Bohosudov a zrekonstruované jsou navazující železniční úseky do Teplic a Chabařovic. Stavba, která probíhala od roku 2020, stála skoro dvě miliardy korun.

