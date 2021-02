/FOTO/ Když mezi zasněženými jehličnany vykoukne na obzoru skokanský můstek a pod ním prosviští běžkaři, máte pocit, že tohle nemůže být Most. Přesto je.

Foto: Deník/Martin Vokurka

Únor s hromadou sněhu proměnil městský rekreační areál v obří zimní stadion. Zájem o něj roste poté, co tam radnice nechala v úterý 9. února večer udělat okružní stopu pro běžkaře. Ve středu dopoledne mířily do areálu desítky lidí. „Je to bomba! Musím jen chválit,“ svěřila se Deníku běžkařka z Mostu, která si užívala čerstvě uhlazený koridor. Podle oslovených lyžařů jsou podmínky na Matyldě srovnatelné s horami. „Je to tu docela dobré, jenom když zapíchnete hůlky, tak je cítit asfalt,“ sdělil jeden z běžkařů.