Očkovací centrum pro registrované i pro neregistrované zájemce je v nemocniční budově B, v přednáškovém sále u vstupního vestibulu. Cesta je venku značená orientačními cedulemi.

Očkuje se od pondělí do soboty od 7.30 do 18 hodin, polední pauza je od 12 do 12.30 hodin.

Očkování zaregistrovaných dětí ve věku 12 až 15 let probíhá na stejném místě každý pátek od 7.30 do 18 hodin.