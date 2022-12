Například mostečtí skauti budou Betlémské světlo rozdávat od neděle i v obcích v Krušných horách a pojedou také do několika saských měst v příhraničí. Tradiční rozdávání světla na vánočním trhu na 1. náměstí v Mostě bude 23. prosince od 16 do 18 hodin a 24. prosince od 13 do 15 hodin.