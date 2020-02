Netradiční komentovaná projížďka tramvají po třídě Budovatelů v Mostě se v sobotu kvůli výluce na trati nekonala. Pořadatelé, kteří chtěli za jízdy uspořádat debatu mezi odborníky a veřejností o důležitosti Budovatelky, reagovali na omezení happeningem. Ze zastávky u Centralu zamířili s desítkami lidí do kavárny, kde vytvořili virtuální tramvaj.

Na stěnu promítali předem natočené video z jízdy mezi dopravním podnikem a nádražím a u toho besedovali o historii, budoucnosti a problémech hlavní městské třídy. Přišli mladí lidé i senioři. Bylo jich víc než na lednovém veřejném jednání, kde se s radnicí hodnotil sociologický průzkum. Ukazuje se, že zájem o změnu Budovatelky, jejíž střed se má vylepšit pomocí architektonické soutěže, roste. „Je to nejreprezentativnější prostor města, jeho výkladní skříň, která však chátrá,“ sdělil Deníku student urbanismu Lukáš Ryšavý z Mostu, jeden z průvodců ve virtuální tramvaji, který video pro debatu natáčel. Vysoká účast posluchačů navzdory improvizaci překvapila i jeho sestru, architektku Veroniku Ryšavou. I podle ní potřebuje hlavní část městské třídy změnu. „Hlavní funkce Budovatelky coby středu města by měla spočívat v tom, aby spojovala a sdružovala lidi a poskytla jim pro to domácké útulné prostory, které teď nemá,“ uvedla.

Město chce v březnu zahájit architektonickou soutěž na návrh řešení nevyhovujícího prostranství mezi křižovatkami u Prioru a Centralu. Celkem 1 209 Mostečanů v sociologickém šetření potvrdilo nespokojenost se stavem ulice. Náklady na rekonstrukci se odhadují na 180 až 200 milionů korun, z toho většinu by mohla uhradit EU.

Podle architektky Ryšavé by soutěž měla městu pomoct dostat lidi do ulic, aby nekorzovali jen obchodním domem Central, který zastínil 1. náměstí. Snahou je veřejnost do přípravy změn zapojit, protože se jedná o klíčový bulvár. Jeho historie sahá až do 40. let minulého století, kdy architekti uvažovali o tom, že se zachová historické centrum Mostu a nová zástavba se roztáhne směrem na Žatec, nejprve k dnešnímu Prioru. Po výstavbě Stovek se pokračovalo dál a široká Budovatelka se stala hlavní městskou osou.

Vzbudit zájem o město

Ryšavý vidí problém v tom, že mnozí laici nechápou všechny souvislosti složitého vývoje, z čehož plyne nedorozumění a lhostejnost k vylepšování města. „Hodně lidí bere Most jen jako ohyzdné sídliště, které komunisti vystavěli na úkor zbouraného starého města,“ uvedl. Občanské aktivity se to snaží změnit a chtějí přimět hlavně mladé lidi, aby se zajímali o plány radnice a sledovali rozhodování politiků. „Neměli bychom polevovat. Měli bychom motivovat město k tomu, aby s námi vedlo debatu. U Budovatelky se to možná povede,“ zaznělo v zaplněné kavárně.

Z diskuze také vyplynulo, že by zastupitelstvo nemělo šetřit na projektové dokumentaci k Budovatelce, aby pro další generace získalo nejkvalitnější práci od špičkových expertů. Hovořilo se i o tom, že by se měla otevřít veřejná diskuze o novém autobusovém nádraží, o barevných fasádách na panelácích a o zavedení regulací omezujících nevhodné soukromé zásahy do vzhledu města. „Most se proslavil seriálem, ale podívejte, jak to tu vypadá,“ řekl v centru 14letý Pavel.

Debatu organizoval spolek Veřejná kulturní iniciativa Most, který podporuje oživení centra. „Projížďku přes Budovatelku v tramvaji jsme plánovali zhruba tři měsíce, ale oznámení o výluce nás překvapilo. Nebylo možné naplánovat jiný termín, a tak jsme připravili komentovanou prohlídku jinde,“ uvedla předsedkyně spolku Jana Jungmannová. Dopravní podnik informoval o celodenní výluce deset dnů před akcí a podle něj se omezení provozu nedalo odložit. Nejezdily ani tramvaje do Litvínova a nahradily je autobusy.

Spolek už chystá další program. Například 8. května bude u Repre spolupořádat další ročník rodinného festivalu, tentokrát s názvem Recykult sází les. Do akce podporující rozšiřovaní zeleně v Mostě se zapojí také kavárna The Most Café, spolek Liška mazaná a dílna WoodMaid.