Benzin nebo piliny? Výzkumníci zjišťují, na co se budeme jezdit

Litvínov - V litvínovském Chemparku odborníci testují látky pro paliva nové generace.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Divíšek Martin

Co budeme tankovat do svých plechových miláčků v příštích letech? To je oříšek, který mají za úkol rozlousknout výzkumníci z laboratoří v Chemparku v Záluží u Litvínova.

Fritovací olej, piliny nebo snad mořské řasy? Ve výzkumně vzdělávacím centru UniCRE začalo testování látek, která by v blízké budoucnosti mohly sloužit jak biosložky pohonných hmot druhé generace. Nová biopaliva mají být podle Evropské unie daleko efektivnější, ekonomičtější a hlavně šetrnější k přírodě.

„Evropská unie stanovila ambiciozní plán na snížení emisí CO2 ze spalování motorových paliv po roce 2020 o šest procent. Za současného stavu technologií a zdrojů surovin je však velmi náročné tohoto cíle dosáhnout,“ říká PR manažerka z UniCRE Lenka Babická. Aby se daly tyto limity splnit, musel by podle ní být podíl dostupných kyslíkatých biosložek daleko vyšší, ovšem to by současné spalovací motory nezvládly.

Výzkumníci na projekt získali finanční injekci ve výši 25 milionů korun v rámci mezinárodního unijního programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. „Zkoumáme možnosti separace a následného zpracování produktů Fischer - Tropschovy syntézy na rafinérských technologiích,“ říká ředitel úseku vývoje a inovací Unipetrolu ve výzkumně vzdělávacím centru Jiří Hájek. Doplňuje, že pro tento účel je využíváno pilotní destilace a pokusné testovací jednotky pořízené v rámci modernizace výzkumného centra z evropských fondů. „Zjednodušeně řečeno jde o přimíchání frakcí s odlišnými body varu k podobným rafinérským proudům a jejich následné úpravě na produkty vhodné pro výrobu kvalitních motorových paliv,“ vysvětlil.

Koncept je založen na technologii zplyňování různých druhů odpadní biomasy na syntézní plyny, tedy oxid uhelnatý a vodík.

Zkoumaná technologie prověří dřevní odpad, slámu a další zemědělské zbytky i různé odpadní materiály. Začlení se do lokálních výroben elektřiny a tepla, kde bude biomasa zužitkována s 80% energetickou účinností.

Na inovačním projektu pohonných hmot a paliv pracují společně nejen výzkumné ústavy velkých společností, ale i malých a středních podniků z Finska, Německa, České republiky a Itálie.

Dnes již v rafinerii Litvínov probíhá obdobný provozní test, kdy je ke standardní fosilní surovině přimíchán použitý rostlinný olej.