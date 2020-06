Vybuduje město Most ve svém rekreačním areálu Benedikt bezpečný vstup do vody, opraví tam okružní cestu pro bruslaře a cyklisty, vymění bezpečnostní skříňky a vytvoří pro návštěvníky keřové bludiště jako na ústecké Větruši? Zatím z toho nic není jisté. Tyto nápady od veřejnosti jsou součástí radniční iniciativy Hejbni Mostem!, která umožní Mostečanům rozhodnout, na co město uvolní dva miliony korun. Aktivní obyvatelé doporučili desítky změn ve městě. Zda do finále postoupí něco z Benediktu, se ukáže příští týden, kdy začne veřejné hlasování. „Hlasovat se bude do konce července prostřednictvím Mobilního rozhlasu,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

On-line rozhodování bude zřejmě napínavé. Diskuze o návrzích totiž ukazuje, že Mostečané mají na zvelebování města a finanční transakce různý náhled. Například Benedikt, na rozdíl od větší Matyldy a jezera Most, má už zásadní proměnu za sebou, v posledních letech se postupně vylepšoval a řadě lidí vyhovuje. „Zlepšení vstupu do vody považuji za zbytečné. Mně se to líbí přírodní, ale záleží na úhlu pohledu. Senioři by možná lepší vstup uvítali,“ řekla na vyvýšeném travnatém břehu 25letá Helena Vedejová.

Ocenila například, že na Benediktu jsou slaměné plážové slunečníky vhodné hlavně pro maminky s malými dětmi. Bludiště, které by vyžadovalo další údržbu, však nepovažuje za nutné.

Most by se podle ní měl spíše soustředit na své centrum, zejména na park Šibeník. „Je dost veliký a chodí tam spousta lidí, pro které by se v parku mohlo vybudovat jezírko,“ upozornila a připomněla tím nerealizovaný projekt z roku 1966, který na Šibeníku počítal s několika vodními plochami. „Peníze bych směřovala právě tam, přijde mi to vzhledem k poloze parku logické,“ dodala Mostečanka.

Není sama, kdo volá po změnách v centru. „Bydlíme v takové blbé části, u Prioru, kde nemůžete pustit děti moc ven. Proto s nimi chodíme jinam, třeba na aquadrom, když jsou peníze, nebo na Benedikt,“ svěřila 38letá Kamila. Bludiště by podle ní bylo dobré, ale nový vstup do vody nepotřebuje. „Raději nějakou dětskou klouzačku nebo tobogánek do vody, ale jenom na mělčině,“ uvedla 37letá Sylvie. I když by vylepšený Benedikt udělal jejich dětem radost, obě Mostečanky by upřednostnily centrum, kde bydlí. „Chybí nám venkovní posezení u Centralu a Repre, kde je plno prostoru a skoro nic tam není. Přitom to tam máme kousek. Kam má člověk s dětmi jít?“ shodly se. Hřiště podle nich mohou vznikat i uprostřed města, ne jen na okrajích.

Mostečané poslali radnici od února do května celkem 44 návrhů na zlepšení města v rámci prvního participativního rozpočtu. Kromě úprav na Benediktu žádají například pingpongové stoly na veřejných prostranstvích, mobilní kreativní centrum, stezku pro bosé nohy u dětského hřiště na Resslu, opravy chodníku a parkoviště v ulici Mladé gardy, lepší parkování za blokem 351 nebo vysázení 100 stromů na Matyldě.

Radnice začala v červnu prověřovat, které nápady jsou reálné a vyhovují podmínkám, například zda stavba bude na pozemcích města a zda nebude moc drahá. Jeden projekt se musí vejít do milionu. Hlasovat se bude jen o těch, které splní pravidla iniciativy Hejbni Mostem!. Vítězné návrhy do 300 tisíc korun chce město realizovat do roka, ostatní do 18 měsíců. Začít by se mělo ještě v létě.

Participativní rozpočty, které zapojují veřejnost do investičního plánování a posilují zájem o okolní dění, využívají i další města, například Chomutov, Litoměřice a Ústí nad Labem. Některé radnice věnují na participaci pět milionů korun.