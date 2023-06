Ze začátku se jen lehce nadzvedl, ale pak jako šíp vystřelil do nebe a začal létat sem a tam. Nad horizontem s paneláky a lesíky vypadal v mracích jako Iron Man. Lidé, kteří ho ze země pozorovali, tleskali a hlavně děti křičely nadšením. Tak vypadalo mostecké vystoupení Petra Civína, který patří mezi světovou špičku ve flyboardingu.

Benedikt music open v Mostě v sobotu 17. června. | Video: Deník/Martin Vokurka

Český šampión tohoto adrenalinového vodního sportu své umění předvedl v sobotu 17. června večer na jezeru Benedikt. Jeho show byla součástí hudebně zábavné akce Benedikt music open.

Sportovec a showman během exhibice vzal na vodu jedno dítě, se kterým se na vodních tryskách krátce prolétl v menší výšce. Pak se rozloučil dalším akrobatickým číslem a na molu rozdával autogramy. „Jaký byl dnešní let? Krásný! Vždycky je super, když publikum reaguje na to, co dělám, protože když je publikum mrtvé, tak se samozřejmě špatně lítá. Ale když slyším ohlas ze břehu, tak se mi lítá líp,“ řekl Petr Civín Deníku.

Podle Civína, který v roce 2019 obsadil 4. místo na mistrovství světa, se při jeho vystoupení mnoha lidem vybaví scény s filmové série Avengers. Diváci ho prý nejvíc ztotožňují s Iron Manem. Civín se svým týmem totiž dělá i noční show, při níž používá svítící oblek i svítící trysky. „Na zádech mám pyrobatoh, ze kterého létají ohnivá křídla, takže to už jako Avengers opravdu vypadá,“ dodal nadšenec, který se k flyboardingu dostal po střední škole, kdy začínal jako instruktor pro první flyboardovou školu v České republice.

Za dva roky byl už třináctý na mistrovství světa v Dubaji a jeho talentu si všiml zakladatel sportu Frank Zapata. Od té doby je Civín součástí největšího Flyboard Show týmu světa, se kterým procestoval svět. Nyní v ČR s několika spolupracovníky provozuje profesionální tým Flyboardshow.cz.

V Mostě byl v sobotu speciálním hostem městského festivalu Benedikt music open, při kterém vystoupila řada kapel, například Mydy nebo DJ Nobodylisten. Vstupné bylo 200 korun v předprodeji, 300 korun na místě. U pódia byly stánky s občerstvením a relaxační zóna.