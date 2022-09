"Obdiv a respekt zasluhují v tom vedru všichni, co na tělo připevnili startovní číslo. Běželi děti i dospěláci, ale hasičská štafeta byla prostě úžasná. Někteří dobíhali značně vyčerpaní, ale nikdo to nevzdal. Přilba, plastová ochrana obličeje, na zádech kyslíkový přístroj, vysoké boty, stejnokroj se spoustou nášivek. Musím jenom chválit. Malý Vojtíšek zažil spoustu vyšetření, operace, stále potřebuje naší pomoc. Jsem hrdý na běžce z Milady," prohlásil pořadatel, který nejen komentoval průběh akce, ale osobně se zapojil do hasičské štafety.

Bylo tam hodně lidí, všichni věděli proč.