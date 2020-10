Měla to být oslava zdravého běhu a poprvé v nové mostecké krajině, kde už není nutná výjimka pro vstup. Jenže epidemie vše změnila. Tradiční Běh kolem jezera Most nebude ve státní svátek 28. října hromadným závodem, jak tomu bylo vždy. Jubilejní desátý ročník potrvá výjimečně dvanáct dnů, během nichž si každý registrovaný nadšenec uběhne zvolené kilometry kdykoliv a sám nebo s jedním partnerem. Výsledky pak nahlásí elektronicky a celkové pořadí se oznámí v listopadu na internetu.

Přestože nouzový stav individuální sportování venku nezakazuje, pořadatel Petr Pabišta netají zklamání. „Deset let kolem toho lítám a těším se na první společný běh kolem otevřeného jezera a pak přijde covid a všechno zhatí,“ řekl Deníku.

Útěchou mu je fakt, že nová vládní opatření vyhlášená ve středu 21. října pohyb v přírodě umožňují a Běh kolem jezera Most se po úpravě pravidel nemusí rušit. Podle Pabišty by lidé i tak samostatně běhali, akorát ti registrovaní budou na dálku sdílet své výsledky. „Běh proběhne ve virtuální podobě jako některé závody na jaře,“ vysvětlil Pabišta. Předem stanovené trasy u jezera, 10 a 4,5 km, dokonce nebudou ani závazné. Jak to tedy bude vypadat?

Přihlášení muži, ženy, junioři a juniorky si od 28. října do 8. listopadu zaběhnou sami velký nebo malý okruh a výsledný čas s délkou trasy zašlou mailem. Pokud nechtějí u jezera, mohou stejné kilometry uběhnout jinde. Po uzávěrce zaslaných časů se všechny výsledky vyhodnotí a třem nejlepším v jednotlivých kategoriích se doručí ceny.

„Závod je má srdeční záležitost a takovéto změny nedělám vůbec rád. Jsem z toho velmi smutný. Zvlášť, když od září je jezero volně přístupné,“ dodal pořadatel.

To, že lidé chtějí běhat, podle něj dokládá jejich zájem. Registrovalo se už několik set běžců. První ročník v roce 2010 přilákal 32 závodníků, loni jich dorazilo skoro 550.

Omezili se i jiní

Protiepidemická opatření dopadla i na halové sporty. V zavřené mostecké hale nemůžou trénovat ani házenkářky z elitního týmu Černých andělů, které musely přejít na individuální tréninkové plány jako na jaře. O víkendu 14. a 15. listopadu je přitom čekají těžké první zápasy třetího kvalifikačního kola Evropské ligy a odvetná utkání o týden později. Na dveře už ťuká silný maďarský Vác.

„Za normálních okolností by se jednalo o soupeře, proti kterému máme šanci uspět. Teď ale záleží hlavně na tom, jak se budeme moci v následujících třech týdnech připravovat,“ sdělil trenér Jiří Tancoš. Zatím velkou neznámou je pro klub i cestování.

Počet nakažených na Mostecku roste. Litvínovská radnice zrušila čtvrteční zasedání městského zastupitelstva. „Je to z důvodu zhoršující se epidemiologické situace. Všechny body programu projedná zastupitelstvo 26. listopadu,“ vysvětlila mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

Litvínov kvůli karanténě zavřel oddělení matriky a evidence obyvatel a CzechPOINT. Kvůli snížení kontaktů mezi lidmi zavřelo až do odvolání svou správní budovu v Mostě a pobočku v Litvínově Stavební bytové družstvo Krušnohor. Klienti mají vyřizovat své záležitosti telefonicky, elektronicky nebo poštou.

Další omezení

Vláda kvůli krizové epidemiologické situaci v Česku zpřísnila protikoronavirová opatření. Od čtvrtka 22. října budou zavřené služby a maloobchody, kromě prodejen se základním zbožím, například s potravinami a drogérií. Omezuje se volný pohyb. Výjimkou jsou cesty do práce, za rodinou, na nákup či na chatu. Povolené jsou i procházky v přírodě a parcích.

„Pobyt na čerstvém vzduchu doporučujeme,“ upozornil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Při sportu venku není nutná rouška, platí ale maximální počet dvou osob pohromadě.

V úterý 20. října bylo v okrese Most aktuálně nakažených 510 lidí, tedy o 45 více než v pondělí. Celkem mělo pozitivní test na covid od března 790 osob z Mostecka, z toho 275 se vyléčilo a 5 zemřelo.