Hned ve čtvrtek otvírá mostecký Aquadrom. „Kapacita vypočtená omezením počtu lidí na naše podmínky je maximálně 200 návštěvníků bazénové haly současně. Uvedené kapacitě přizpůsobíme počet šatních skříněk, které budou k dispozici. Na bazénové hale budou v provozu všechny běžné atrakce kromě parní kabiny,“ uvedlo zařízení na svém webu.

Snížená kapacita sauny je maximálně 20 návštěvníků současně. V saunovém prostoru budou v provozu obě suché finské sauny, nepojedou aromakabiny a nelze provádět saunové rituály. „V prostoru mokrého občerstvení budeme moci obsluhovat maximálně deset zákazníků, další návštěvníci budou muset počkat na uvolnění kapacity,“ vysvětluje správa Aquadromu.

Ve čtvrtek 3. prosince otevře i Aquasvět v Chomutově. „Ve čtvrtek zprovozníme plavecký a kojenecký bazén. Relaxační část otevřeme v sobotu, v ní musíme ještě nahřát vodu,“ sdělila Věra Fryčová, jednatelka organizace Kultura a sport Chomutov, pod kterou jedno z největších aquacenter v regionu spadá. Návštěvníci musí počítat s omezeními, nebude například otevřené občerstvení.

Na základě nařízení, které hovoří o jednom člověku na patnáct metrů čtverečních plochy, musí bazény omezit maximální počet lidí, kteří budou v jednom momentě v areálech. V relaxační části Aquasvěta v Chomutově tak bude moci být maximálně 150 lidí, v plaveckém bazénu 60. „Budeme to hlídat na pokladnách a dohlížet na to budou i plavčíci,“ upozornila Věra Fryčová.

Otevírá se také bazén při obchodní akademii v Žatci. „Pro veřejnost otevřeme od pondělí 7. prosince. Na základě nařízení bude moci být v jednom okamžiku v areálu dvacítka návštěvníků. Trénovat budou jen závodní plavci, a to do počtu deseti. Plavecká škola by se mohla otevřít při dalším uvolnění opatření,“ sdělil ředitel školy Jiří Karas.



Bazén v Postoloprtech se otvírá v pátek 4. prosince. „Podmínky dolaďujeme, bude ale otevřený jen bazén a posilovna, sauna bohužel ne,“ sdělila jednatelka Služeb města Postoloprty Iveta Petřivalská.

V Lounech od čtvrtka naopak zprovozní obě sauny – v areálu koupaliště i v nové plavecké hale. Bazén zatím ne. „Provoz vlastního bazénu v plavecké hale vyhodnocujeme z ekonomického hlediska. Rozhodnutí, zda pro veřejnost otevřeme nebo ne, by mělo padnout nejpozději v pondělí 7. prosince,“ sdělila ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková.