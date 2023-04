/VIDEO/ Nedopatřením se osamocená v bytě panelového domu na Mostecku ocitla 19měsíční holčička, která zabouchla dveře od bytu za svou babičkou. Krátký moment by mohl stačit k tomu, aby došlo k neštěstí.

Záchrana malé holčičky policisty. | Video: Policie ČR

Hlídající babička šla dát pytel s odpadky za dveře od bytu, vnučka je však stihla zabouchnout a sama už je otevřít nedokázala. Žena se o vnučku bála, a tak okamžitě zalarmovala policisty. Mostecká hlídka okamžitě reagovala a vyhodnotila nejrychlejší cestu do bytu. Ta vedla přes balkon, kde bylo pootevřené okno.

"Jeden z policistů ukázal značnou dávku odvahy a hlavně to, že práce je jeho posláním. Holčička byla sama doma a nebyl čas přemýšlet. Jednalo se o bytovou jednotku ve zvýšeném prvním patře, ale výškou na úrovni patra třetího. Zachránce od sousedů přelezl dva balkony a dostal se k bytu s částečně otevřeným oknem. To otevřel poté, co otvorem prostrčil ruku," uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Půjčil si auto, aby mohl vozit dělníky na stavbu. Vozidlo levně prodal

Policista v bytě našel plačící batole, které bylo díky včasnému zásahu v pořádku. "Pak už mohla vejít dojatá babička, která svoji vnučku obejmula a policistům poděkovala," doplnil Krieger.