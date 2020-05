Most není městem básníků jako irský Dublin, ale přesto tu poezie žije. V poslední době v ní vyniká Tomáš Abraham, který zanechává mosteckou stopu v celostátních kláních. Absolvent místního gymnázia během nouzového stavu uspěl hned dvakrát.

Tomáš Abraham | Foto: Deník/Martin Vokurka

Ve 27. ročníku literární soutěže Můj Svět obsadil třetí místo v kategorii poezie pro autory od 19 do 30 let a jeho básně se objevily ve sborníku vítězných prací. Že má talent, potvrdili i porotci na XIV. Bienále literární soutěže v oboru poezie a prózy Hořovice Václava Hraběte, kde Mostečana zařadili mezi TOP 10 autorů do 24 let a jeho dílo se ocitlo v prestižním sborníku. Kvůli pandemii koronaviru si ani jeden úspěch nemohl plně prožít, protože tradiční vyhlašovací ceremoniály se konat nemohly. „Je to škoda, protože většinou jsou nejzajímavější právě tyto akce, kde se člověk může setkat s jinými básníky,“ řekl Abraham.