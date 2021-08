Část silnice 27 u Havraně na Mostecku zablokovaly v úterý 17. srpna dopoledne balíky slámy. Dopravu na místě řídí policie.

Ilustrační foto. | Foto: Jaromír Šimek

Balíky spadly z traktoru na vozovku po deváté hodině a zablokovaly pravý jízdní pruh ve směru na Most. Provoz na místě řídí policie. Podle jejích odhadů by se měla situace vrátit do normálu nejpozději v 11.15 hodin.