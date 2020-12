O miminka zoufalých matek v nouzi bude v Mostě dobře postaráno. Příznivci českých babyboxů v neděli 6. prosince zprovoznili v mostecké nemocnici vylepšenou venkovní záchrannou schránku na odložení novorozenců. Babybox nové generace, prošpikovaný moderními technologiemi, byl od listopadu ve zkušebním provozu. Do běžného režimu ho přijel slavnostně otevřít zakladatel babyboxů v ČR Ludvík Hess, kterého doprovázeli jeho spolupracovníci a zástupci sponzorů, jenž přispěli na výrobu babyboxu.

„Děkuji vám, že jste přišli staříka podpořit. Tímto se vám hluboce kloním,“ řekl Hess, sundal svou oblíbenou kšiltovku a donátorům se poklonil. Připomněl jim den svatého Mikuláše, který byl proslulý svou dobrotou a rozdal lidem všechen svůj majetek. Upozornil, že díky „Mikulášům“, kteří před deseti lety přispěli na první mostecký babybox, se podařilo nemocnici zachránit pět dětí. Za to na dálku poděkoval i bývalému primáři dětského oddělení Jiřímu Biolkovi, který babyboxy dlouhodobě zpochybňuje.

V ČR je 78 babyboxů, ze kterých si zdravotníci převzali celkem 212 dětí. Letos bylo ve schránkách 13 dětí. „Babyboxy jsou přínosem. Měly by být v každém větším městě,“ sdělila senátorka za Mostecko a dětská neuroložka Alena Dernerová, která se zúčastnila zprovoznění babyboxu v Mostě. V Ústeckém kraji chybí babybox jen v okresu Louny. Dernerová uvedla, že chce přesvědčit vedení města Louny, aby na schránku změnilo názor a její instalaci v Lounech podpořilo.

Panenku vrátili oknem

Hess v Mostě ukázal, jak babybox nové generace funguje. Do schránky nechal umístit dětskou panenku. Dvířka se po zmáčknutí zeleného tlačítka automaticky otevřela. „Je tam opravdu teplo,“ řekla překvapeně zástupkyně Nadace Unipetrol, která panenku dovnitř položila.

Po samočinném zavření poslal babybox Hessovi do mobilu fotografii panenky, jak leží spokojeně ve schránce, kde ji hlídá čidlo. To má podobně informovat i službu v nemocnici. Všichni venku proto čekali, zda zdravotníci budou reagovat. Za pár minut byl slyšet za dvířky ruch a někdo v suterénu trochu roztáhl žaluzie, aby viděl, co se je na trávníku za srocení.

Když senátorka na okno zaťukala, otevřela ho žena v bílém plášti a s fonendoskopem kolem krku a vše se vysvětlilo. „My vám ji samozřejmě vrátíme,“ smála se za okny lékařka v roušce a gumových rukavicích. Za chvíli zdravotní sestra přinesla panenku a lékařka ji předala Zdeňku Juřicovi, který babyboxy vyrábí a instaluje. I jemu se tleskalo.

Babybox je ve zdi vlevo od hlavních schodů do pavilonu B. Od zastávky MHD ukazují cestu ke schránce směrovky. Informace na babyboxu jsou ve třech jazycích – češtině, angličtině a ruštině. Důležitá je také cedule, která informuje matku, že před odložením dítěte může ještě požádat o pomoc sociálního pracovníka 24 hodin denně. Na schránce je také upozornění, že když matka odkládá dítě, protože s ním nemá kde přespat, má zatelefonovat na číslo, které je uvedeno na babyboxu.

Hlavním dárcem mosteckého babyboxu je firma CEPS, která podporuje i stavbu azylových domů. Na babybox přispěli také Nadace Unipetrol, dobročinná iniciativa Konto našeho srdce HC Verva a další dárci.

Do roku 2021 vstoupí Hess výměnou babyboxu v nemocnici Náchod, kde bude schránka od 4. února. Na Mezinárodní den žen 8. března otevře babybox v Rokycanech. „Budeme pokračovat ve snaze zřídit bedýnky na nechtěná lidská mláďata i v posledních okresních městech, které se instalaci babyboxů brání - v Lounech a v Tachově,“ dodal Hess.

Mostecký babybox v hodnotě 300 tisíc korun věnoval mostecké nemocnici darem. Původní bedýnka se v létě navzdory ventilaci přehřívala a měla jen zvukový alarm. Nová klimatizovaná schránka je z nerezu. Bezpečné uložení hlídá fotobuňka a mikročip ihned posílá zprávu s fotografií interiéru do počítače zdravotní služby či do mobilů vybraných osob. Funkčnost babyboxu se bude pravidelně zkoušet, servis je dálkový. Od loňska má takový babybox i chomutovská nemocnice, kde nahradil původní bedýnku z roku 2008.

Biolek, který je primářem dětského oddělení žatecké nemocnice, Deníku v listopadu řekl, že svůj kritický postoj k babyboxům nezměnil, i když jsou nové. Primář, který babybox v Žatci nechce, zpochybňuje Hessovo tvrzení, že se jedná o certifikovaný zdravotnický přístroj.

„Dítě není zboží, které se dá jen tak odložit,“ sdělil. Biolkovi vadí, že Hess nerespektuje odborné stanovisko České pediatrické společnosti, jež babyboxy odmítá. Matky, které děti ze závažných důvodů nechtějí, podle primáře žádnou bedýnku nepotřebují, protože po bezpečném porodu s pomocí zdravotníků mohou děti nechat legálně v porodnicích, odejít pryč a vše nechat na úřadech. Takový postup je podle něj lepší, než se zdravím dítětem hazardovat a udělat z něj anonymní lidskou bytost.

V mostecké nemocnici je babybox od listopadu 2010. Od té doby personál novorozenecké stanice přes babybox přijal jednoho chlapce a čtyři dívky. Po převzetí novorozence, jeho prvotním vyšetření a ošetření, zdravotní sestry vždy vyrozumí sociální pracovnice, které určí, kam se miminko dále umístí. O náhradní péči rozhodují opatrovnické soudy.

V Ústeckém kraji je 7 babyboxů. Vznikly v letech 2007-2010. Posloužily 18 dětem. Babybox mají nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Kadani a Litoměřicích.

Babyboxy v Ústeckém kraji (rok založení/počet odložených dětí):

Kadaň (2007/2)

Chomutov (2008/1)

Teplice (2009/2)

Ústí (2009/6)

Most (2010/5)

Děčín (2010/2)

Litoměřice (2010/0)

Matce, která by své dítě v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtila při porodu nebo bezprostředně po něm, hrozí 3 až 8 let ve vězení. Trestní zákoník označuje za opuštění dítěte situaci, když rodič opustí dítě a vystaví ho tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Za to je až 5 let ve věznici. Za týrání jsou podle závažnosti sazby do 12 let.