Spor o hluk nadále doprovází jednání mosteckého zastupitelstva. Autodrom tentokrát obhájil dlouhý výcvik pro státní potřeby.

Letecký pohled na Autodrom Most | Foto: Deník/Karel Pech

Most udělil autodromu podzimní výjimku z protihlukové vyhlášky. Tentokrát se netýká závodů. Na polygonu mohou za tmy trénovat bezpečnou a rychlou jízdu řidiči vozidel integrovaného záchranného systému (IZS). Výjimka pro výcvik policistů a hasičů po 18. hodině platí od 29. září do 26. listopadu a týká se 28 dnů mimo víkendů. Většinou hlasů to schválilo městské zastupitelstvo. Část politiků s tím nesouhlasila kvůli dlouhodobým stížnostem na hluk ze závodiště.