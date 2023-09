Dopravní podnik v pátek a sobotu 8. a 9. září posílí kvůli Mostecké slavnosti autobusové i tramvajové spoje. Opatření se týká linek 2, 4, 16 a 30. V sobotu odpoledne bude navíc zavedena nová posilová linka, která zastaví i u Kahanu a pojede až na slavnost u kostela.

Dopravní podnik v Mostě. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

Podnik o tom informoval na svém facebookovém profilu, kde zveřejnil jízdní řády. Cestování MHD předchází komplikacím s parkováním, protože na slavnost může za hezkého počasí dorazit několik desítek tisíc lidí.

Pro dopravu k areálu kostela mohou návštěvníci využít spoje linky 16 jedoucí běžně k jezeru Most. Navíc budou večerní spoje „šestnáctky“, které obvykle končí na nádraží, prodlouženy až do zastávky RICO u kostela. Tam budou končit i vybrané spoje linky 30, a to v pátek v době od 15 do 20.30 hodin a v sobotu v době od 13.30 do 20.30 hodin.

Kromě autobusových linek 16 a 30 budou na slavnost a zpět jezdit v sobotu také samostatné posilové spoje, které po 13. hodině až do večera obslouží každých patnáct minut tyto zastávky: Dopravní podnik – Zd.Štěpánka – Kahan – 14.ZŠ – Sukova, blok 558 – Krym – Pod Lajsníkem – Rudolická, MUS,a.s. – TESCO – Zimní stadion – RICO.

Mostecká slavnost, na které vystoupí například David Koller, Žlutý pes, Mirai či Ewa Farna, začne v pátek v 15 hodin. V sobotu půjde ke kostelu průvod od radnice.