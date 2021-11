Třiasedmdesátiletý Milan, bývalý železničář, vychází z nové budovy železniční stanice v Litvínově, kde si něco vyřizoval v otevřené pokladně, a ocitne se na rekonstruovaném autobusovém nádraží s parkovištěm. Na dokončovaném přestupním terminálu už zastavují v provizorním režimu městské a krajské autobusy. Zbývá ještě dodělat zázemí pro cestující a dokončit úsek s tramvajemi, aby celé prostranství mohly sdílet všechny druhy regionální dopravy, včetně jízdních kol, pro které se staví kryté úschovny.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Milan nevěří svým očím, protože naposledy stál na stejném místě ještě v době před přestavbou, kdy celá plocha pro autobusy byly zpustlá a u starého vlakového nádraží stály boudy. „Koukám jako blázen. Paráda!“ komentuje proměnu lokality, kterou znal přes padesát let a která dlouhodobě chátrala. Podle něj teprve teď vznikl konečně klasický přestupní terminál. „Takhle by to mělo být všude,“ dodává senior, který pracoval u dráhy od osmnácti let.

Dopravní terminál bude podle radnice hotový ještě letos. „Spěje to ke zdárnému konci,“ řekl s úlevou místostarosta Karel Rosenbaum. Stavba, která usnadní přestupování mezi tramvajemi, vlaky a autobusy a řeší i parkování pro řidiče osobních aut a cyklisty, patří mezi strategické městské investice a doprovázely ji technické a organizační komplikace. V prostoru se totiž střetávají akce tří investorů. Kromě výstavby autobusového nádraží se začaly měnit tramvajové koleje ve vlastnictví dopravního podniku a vedle probíhala rekonstrukce nádražní budovy u modernizované státní trati ve městu do Teplic.

Terminál, budovaný od léta 2020, nahradil zastaralou autobusovou stanici z roku 1957. Po úplném dokončení bude mít zastřešená bezbariérová nástupiště, úsporné LED osvětlení, elektronický informační systém, bezpečné přechody pro chodce, zeleň a cykloboxy, lavičky i odpadkové koše. Náklady na výstavbu terminálu se pohybují ve výši 61 milionů korun. Vyúčtování celé akce bude uzavřeno na jaře 2022.

Město Litvínov stavbu financuje z úvěru. Většinu nákladů ale pokryje z dotací od EU a Ústeckého kraje. Po dokončení terminálu chce město vyfrézovat zbylý starý povrch silnice v ulici Mostecká a položit nový asfalt, aby byl příjezd do města od terminálu komfortní.

Dokončení další velké stavby, nového mostu přes ulici Mezibořská, se očekává v létě příštího roku. Podle místostarosty vše probíhá bez velkých potíží a rychleji, než se původně předpokládalo. Stavařům přeje i počasí.