Radnice vyhlásila zakázku v lednu, ale kvůli častým dotazům uchazečů a následným opravám několikrát posunula termín pro odevzdání nabídek. Po čtvrt roce město nakonec zakázku zrušilo.

„V průběhu zadávacího řízení zadavatel obdržel velké množství dotazů týkající se projektové dokumentace a soupisu dodávek a prací, což vedlo zadavatele k přesvědčení, že toto řízení vykazuje známky zmatečného zadání,“ informovala radnice na portálu zakázek.

Kdyby řízení pokračovalo, hrozilo by, že se kvůli zásadním nedostatkům nevybere nejvhodnější nabídka a nesplní dotační podmínky. Podle radnice pochybila osoba, která pro město zpracovávala soupis dodávek a prací.

Pokud by šlo vše podle původního plánu, stavba by začala do léta tohoto roku a skončila na jaře roku 2025. V lokalitě vznikne mimo jiné nové odstavné parkoviště pro 14 dálkových autobusů a 48 nových stání pro auta. V plánu je také nové veřejné osvětlení a instalace kamer.

Hlavním důvodem modernizace dopravního terminálu na okraji Mostu je zlepšení podmínek pro veřejnou hromadnou dopravu a vytvoření zázemí i pro dálkové meziměstské spoje, aby méně zatěžovaly průjezd městem, kde má mít prioritu MHD. Sousedního nefunkčního autobusového nádraží, které městu nepatří, se změny netýkají.

Přestupní uzel, který se má upravovat, slouží pro vozidla MHD a Dopravy Ústeckého kraje. Velký informační panel u zastávek je nyní kvůli technické poruše mimo provoz. „Závada byla pravděpodobně zapříčiněna následkem bouřky a bleskem, kdy došlo k vyhoření řídícího počítače infopanelu. Dodání nového bude trvat přibližně dva až tři týdny,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová.

