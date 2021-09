Radnice upozornila, že podle původních plánů měly nové koleje skončit těsně před terminálem, ale v jeho úseku se podle projektu postaví nové nástupní ostrůvky. „Jednali jsme proto s dopravním podnikem, aby došlo k rekonstrukci kolejí i v úseku terminálu. V případě pozdější výměny kolejí by mohlo dojít k poškození konstrukcí nových nástupních ostrůvků,“ uvedla vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Lucie Černá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.