/FOTO, VIDEO/ Síť autobusové dopravy v Mostě se rozšířila o další ulici a zlepšila se tím dostupnost zdravotní péče. V úterý 2. ledna místní dopravní podnik prodloužil trasu linky 25, která nově zajíždí ke zdravotnickému středisku Sanatio v ulici Báňská, kde je nyní konečná. Jezdí tam všechny spoje pětadvacítky ze směru od Kahanu a centra města.

Autobus 25 začal jezdit do ulice Báňská v Mostě. | Video: Deník/Martin Vokurka

Změna si vyžádala zřízení dvou nových zastávek. Jedna je naproti květince U Dvojčat, za odbočkou z ulice Halasovy do ulice Báňská, a druhá je přímo u střediska. Od něj autobus vyjíždí do ulice Žatecká, pak odbočí do Halasovky a míří po nezměněné trase směr Kahan či Vtelno. „Je to super. Jsme spokojeni,“ sdělil jeden z návštěvníků zdravotnického střediska, kde je například ordinace praktických lékařů, pediatrie, gynekologie či zubař.