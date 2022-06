K jezeru a zpět nepojedou všechny autobusy 30, ale jen vybrané spoje. V pracovní dny od 9 do 13.30 hodin to bude v intervalu 60 minut a v době od 13.30 do 18.30 každých třicet minut. O víkendech a svátcích od 9 do 19 hodin bude třicítka jezdit k jezeru a zpět každou půl hodinu. Informoval o tom dopravní podnik.