Když jde po tomto chodníku třeba Ladislav Šťástka s partnerkou a tlačí kočárek, nemohou jít vedle sebe. Jeden z nich musí toho druhého pustit před sebe, jinak by narazili do karosérií nad chodníkem. „Když jde po chodníku víc lidí, tak se musí vyhýbat,“ řekl 38letý Ladislav. Proto jako řidič raději parkuje na druhé straně prostranství, kde auta stojí u trávníku. Občas i on musí zaparkovat u chodníku, ale podle svých slov se snaží být ohleduplný. „Vždycky dbám na to, aby auto nepřesahovalo na chodník,“ upozorňuje. Pomáhá mu kamera nebo vystoupí, podívá se a případně popojede dopředu, dál od chodníku. „Mám na konci auta kouli, takže když stojím zadkem k domu, chodci by se o ni mohli nohou bouchnout,“ vysvětluje řidič, proč je důležitý odstup.

Omezení vadí více lidem. „Je to na prd. Kočár s dvojčaty tam neprojede, to jsem si jistá. Autům bych dala dál od obrubníku zarážku pod kola, aby nezasahovala do chodníku. Možná by stačila žlutá čára a kdo by stál za ní, dostal by pokutu,“ navrhuje jedna z místních obyvatelek. Podle ní řidič couvající nad chodník může srazit chodce, který půjde kolem, protože kvůli řadě ostatních parkujících aut budou mít oba omezený rozhled. „Hlavně kvůli dětem není parkování u chodníku bezpečné. Nemá to logiku, jen to ukazuje, že autům se pořád ustupuje. Vždyť jsou skoro všude,“ dodává žena.

Podle jejího souseda jde hlavně o velikost aut, protože ta menší chodník obvykle nezabírají. „Taková dodávka bude mít zadek dál. Jinak o stížnostech nevím. Třeba mojí paní se úprava líbí, protože lépe parkuje. Já problém vidím spíš v tom, že když tu bude stát plno aut, tak u chodníku nezastaví nikdo, kdo si bude chtít něco vyložit nebo přestěhovat,“ upozorňuje soused.

Magistrát nejprve obdržel z paneláku podnět, aby pro parkování obnovil staré vodorovné dopravní značení, které už nebylo vidět. Původní šířka pro stání byla 2,2 metru, jenže současná norma vyžaduje 2,5 metru. Kdyby se při této velikosti ponechal na celém prostranství předchozí režim, parkovacích míst by výrazně ubylo. Proto úřad se správou domu dohodl nové rozmístění, aby počet stání neklesl. Při dvoumetrové šířce chodníku mohou mít auta přesah 50 centimetrů, čímž podle normy stále zůstává 1,5 metru pro chůzi. „Je možné, že se tam postaví vozidlo, které má větší přesah do chodníku, například nákladní vůz či dodávka, a pak samozřejmě dochází k výraznému zúžení chodníku,“ řekl vedoucí odboru správních činností a tajemník komise dopravní Vojtěch Brzoň.

Proto se má za nějaký čas situace u bloku 526 vyhodnotit a podle potřeby se udělá opatření. Tím by byla instalace parkovací zábrany carstop, která omezí nájezd nad chodník, nebo se doplní svislá značka zakazující odstavování větších aut. Podobné řešení se už udělalo v ulici Mladé gardy, kde větší vozidla kolmo parkující na chodník snížila přesahem jeho šíři jen na metr, což norma nedovoluje. Auta zasahují nad chodníky i za panelákem "hokejka" naproti aquadromu nebo u některých obchodů.

Tyto případy ukazují, jak důležitý je veřejný prostor na sídlištích, na jejichž komplexní revitalizaci nejsou peníze. Nevýhodou bloku 526 a přilehlého chodníku navíc je, že je od parkoviště neodděluje kvůli nedostatku volného prostoru širší zelený pás s alejí stromů. Někteří lidé si stěžují, že teď mají pod ložnicemi auta. „Nikdy tu nestála, ale teď, když ránou tůrujou, z výfuků nám to jde do oken,“ povzdechl si nájemník z rohového vchodu. Navíc zaznívají i hlasy, že po úpravě parkování a zklikatění jízdního pruhu se ulicí hůř projíždí. Podle místní obyvatelky Petry Popelkové se vlastně celkově nic nezlepšilo. „Mělo to zůstat, jak to bylo,“ uvedla.