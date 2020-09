Jízdenky, nápoje, bagety, cigarety, kondomy… To vše tu už bylo. Teď je Most prvním městem v ČR mimo Prahu, kde se dá koupit z automatu také umění.

Do mosteckého artmatu vhodíte mince, vypadnou umělecká díla | Foto: Deník/Martin Vokurka

Býval to starý německý automat na cigarety, který měl skončit ve šrotu. Nyní ale chrlí krabičky s drobnými uměleckými díly za lidovou cenu. Kdokoliv může do mechanického přístroje hodit mince, zmáčknout tlačítko se jménem českého výtvarníka a stát se sběratelem umění. Autory vybírají odborníci, kurátorky a zakladatelky projektu Artmat. Unikátní zrepasované zařízení, které se nedávno představilo na mosteckém festivalu Recykult u Repre, lze do příštího týdne vyzkoušet v centru města v kulturní kavárně The Most café.