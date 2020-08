Na tři malá selátka, která uvízla v šachtě, narazil uprostřed lesa nad Koldomem v Litvínově houbař. Zalarmoval myslivce a ti požádali o spolupráci strážníky městské policie v Litvínově.

Policejní hlídka si na pomoc vzala pracovníka litvínovského útulku Jana Nováka, který vlezl do metr a půl hluboké šachty a trojici divočáků vysvobodil. Selata podle něj patrně do šachty spadla, ale naštěstí se nezranila. Bez pomoci by se ven nedostala a pravděpodobně by tam uhynula. Selátka strážníci poté pustili zpět do přírody.