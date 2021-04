/Z ARCHIVU DENÍKU/ Skupina milovníků přírody se sešla pod známým zámkem Jezeří. Tentokrát nikoliv proto, aby obdivovala památku a její umístění, ale aby vzdala hold životu kolem. Byl samý začátek měsíce května roku 2011 a ornitologové tu poprvé uspořádali akci Vítání ptačího zpěvu.

Vítání ptačího zpěvu pod Jezeřím. | Foto: DENÍK/Oldřich Hájek

Akci, u Jezeří před deseti lety konanou poprvé, pořádá tradičně Český svaz ornitologů. A to na desítkách míst po celé republice. "Už od brzkých ranních hodin rozmístili ornitologové poblíž Jezeří speciální sítě, do kterých se za dvě hodiny chytly na dvě desítky opeřenců, převážně pěvců. Poté již následovala jejich ukázka kroužkování. Lidé se přímo do očí mohli podívat například budníčkovi menšímu, pěnici hnědokřídlé i černohlavé, strnadovi obecnému, který byl letos vyhlášen ptákem roku, vodníčkovi, ale také dokonale maskovanému krutihlavovi," informoval tehdy Mostecký deník.