Tento rok budou Velikonoce úplně jiné. Koronavir a nařízení vlády je ochromily. Koledníci nemohou do ulic vyrazit s pomlázkami a malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách.

Pojďme si proto společně připomenout, jak třeba před devíti lety čekaly v litvínovské galerii Radniční sklípek na návštěvníky stovky kraslic a zdobených vajíček v rámci velikonoční výstavy. O rok později na Lesné v Krušných horách oslavili Velikonoce tradicemi a děti vyráběly velikonoční ozdoby. Pavla Salvová z Partnerského spolku Litvínov tu ozdobila břízku paličkovanými ozdobami, které sama vyrobila.

Velikonoce v Litvínově 2016:

Vysokou návštěvnost měl loni díky slunečnému počasí Velikonoční jarmark na 1. náměstí v Mostě. Trval šest dní a skončil v sobotu 20. dubna, kdy také vyvrcholil doprovodný kulturní program. Na podiu v centru města vystoupily hlavně mostecké soubory, závěr obstaraly cimbálová muzika Dušana Kotlára a show břichomluvce Zdeňka Polacha, který mezi dětmi vyvolal pozdvižení populární loutkou Matýskem a skečí pro dospělé, v níž parodoval seriál Most!.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.