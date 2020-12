Z archivu Deníku: Co chtějí děti k Vánocům? Tohle kreslily před deseti lety

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Dětská fantazie nezná mezí. A dvojnásob to platí před Vánocemi, kdy se kluci a holky těší na to, co jim přinese Ježíšek.

Co si přejí pod stromeček děti ze 16. ZŠ v Mostě? | Foto: DENÍK

Přesně před deseti lety, v roce 2010, jsme se zeptali dětí ze 16. ZŠ v Mostě, co si přejí dostat pod stromeček. Podívejte se na jejich sny, které tenkrát nakreslily pro Mostecký deník.