Z archivu Deníku: Most sváteční, Most barevný. Tak zářil před deseti lety

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Vánoční výzdoba už je tradičně chloubou města Most. Podívali jsme se do našeho archivu, jak to v centru města v adventním čase vypadalo před deseti lety.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vánoční výzdoba v centru Mostu v roce 2011 | Foto: Deník/Jan Vraný

Město Most ani v prosinci 2011 nepodcenilo světelnou vánoční výzdobu, která dodala adventnímu období tu správnou a nezapomenutelnou atmosféru. "Vánoční výzdoba v Mostě patří k jedné z nejkrásnějších v republice," konstatoval tehdy Mostecký deník. Souhlasíte?