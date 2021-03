Z archivu Deníku: Tak před deseti lety slavili maturanti z mosteckého gymnázia

/Z ARCHIVU DENÍKU/ To to uteklo. Celých deset let už uplynulo od maturitního plesu tříd Oktávy A a 4.A mosteckého gymnázia, kam se Mostecký deník podíval s fotoaparátem. Byla první polovina března roku 2011.

Ples tříd Oktávy A a 4.A mosteckého gymnázia. | Foto: Alena Průšová

Studenti Podkrušnohorského gymnázia si tehdy připravili kreativní předtančení i zajímavé hosty. Nechyběl mezi nimi ani samotný král Elvis Presley. "Teprve po jeho vystoupení, které vtáhlo řadu lidí na parket, proběhlo tradiční šerpování maturantů. Do půlnoci nabídli studenti ještě vystoupení populární české hudební skupiny Charlie Straight, Saigon Project nebo nově objevených talentů z uskupení mako!mako," viděl Mostecký deník.