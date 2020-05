/Z ARCHIVU DENÍKU/ Letošní maturanti mají svoji zkoušku z dospělosti zatím před sebou. Poslední školní rok na střední škole budou mít ale vinou koronavirové pandemie jiný, než jejich předchůdci. Ti si po maturitním plese a výrobě tabla užívali společně se spolužáky z nižších ročníků poslední zvonění.

Poslední zvonění, maturanti ze 4.C Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě, 2014 | Foto: Deník/Martin Vokurka

Tradiční studentskou akci, na níž už navazoval svatý týden, slangově řečeno svaťák. Posledních pár dní na to nalít si poslední vědomosti do hlavy před ústními zkouškami. V maskách a převlecích poté, co prošli třídami, zněl celým městem jejich hlahol a pískot, kdy do kasičky vybírali drobné na večírek po matuře. Pak už je čekalo, tak jako letošní maturanty, předvést svým učitelům, co se za léta strávená ve škole naučili.