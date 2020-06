Pravoslavný kostel Svatého Valentýna, postavený rumunskými tesaři z odolného dřeva z Karpat, byl vysvěcen v říjnu 2011. Ručně a bez kovových dílů dělaný chrám, u něhož měly bydlet jeptišky, měl vydržet až do 25. století. Stavba, placená pravoslavnými, vznikla ve spolupráci s městem a rumunskými úřady.

Nejprve byla mostecká stavba postavena v Rumunsku, poté byl kostel rozebrán a přepraven na sever Čech. Tehdejší vedení Mostu o kostel velmi stálo, byl to také jeden z důvodů, proč si rumunská strana Most vybrala. Radnice předpokládala, že neobvyklá stavba bude jednou z atrakcí pro turisty. Stavba se připravovala přes šest let. Vybudování základů poblíž Jezera Most platilo město. Výstavbu konstrukce chrámu podpořila rumunská vláda i prezident.

V místech dřevěného kostelíku stál původně starý Most, který padl za oběť těžbě hnědého uhlí. Těžbě uhlí musely v celé mostecké pánvi ustoupit i dva pravoslavné kostely. Chrám stál nedaleko přesunutého římskokatolického kostela a byl také vzpomínkou na 40 tisíc rumunských vojáků padlých při osvobozování Československa v 2. světové válce. Takzvaný monastýr a letní modlitebna měly sloužit jako zázemí pro poutníky.

Chrám Nanebevstoupení Páně a svatého mučedníka Valentýna v Mostě byl velkým mezinárodním projektem, který ale po počátečních ovacích doprovázela smůla. V areálu několikrát hořelo, jedna z budov požárem zanikla, oheň poškodil také střechu kapličky. Jeho rozvoj zpomalovaly i spory uvnitř církve.

Kostel se stal součástí Mostu na pouhých šest let. V říjnu 2017 neodolal silnému náporu větru a zůstaly z něj jen trosky. Naštěstí se v době zřícení v areálu kostela nikdo nenacházel, takže nedošlo ke zraněním. Vichřice obnažila vnitřek stroze vybavené svatyně, ze které udělala ruinu. Oltářní klenba ležela na zemi u zborcené střechy s hlavní věží, jež měla jako celý chrám vydržet stovky let. Sakrální budova z odolné transylvánské borovice se v troskách ocitla šest let po svém vysvěcení. Stav posoudil po živelné pohromě stavební odborník z Rumunska, odkud pocházely díly. Poškození bylo tak rozsáhlé, že pravoslavné církve Rumunska, Čech a Slovenska rozhodly, že chrám neopraví a celé nedodělané poutní místo zruší. Nezničené části byly použity k výstavbě jiných sakrálních budov v rámci Pražské pravoslavné eparchie. Prostranství si po vyklizení trosek převzalo město, které vlastní i pozemek pod bývalým kostelem.