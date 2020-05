/Z ARCHIVU DENÍKU/ Pandemie koronaviru uzavřela mimo jiné i všechny památky. Své venkovní prostory mohly pro návštěvníky otevřít už 11. května, na prohlídku interiérů si musíme počkat do 25. května.

Zámek Jezeří, Den Země, 2009 | Foto: archiv Deníku

Pojďte se proto zatím podívat společně s námi na to, jaké to bylo, když to na zámcích a hradech žilo. Připomeneme si prostřednictvím fotografií z archivu Mosteckého deníku úspěšné akce, které přilákaly v minulých letech nejvíce návštěvníků. Najdete na nich sebe nebo své přátele?