Do Mostu zamíří týmy odborníků, kteří navrhnou proměnu zanedbaného parku u třídy Budovatelů.

Park Střed.

Málo navštěvovaný pětihektarový park Střed u mostecké sportovní haly má za pár let patřit k nejatraktivnějším lokalitám na Mostecku. Oživením zanedbané lokality se začali zabývat renomovaní experti. Do architektonicko-krajinářské soutěže se přihlásilo celkem dvanáct týmů architektů a krajinářů. Odborná porota jich vybrala pět. Do jara vytvoří návrhy na novou podobu parku, které představí veřejnosti. Dva z ateliérů mají částečně zastoupení v Německu a Francii.