/FOTO/ U hrany těžební jámy dolu Bílina skončil letošní výzkum raně středověkého pohřebiště a zaniklé vesnice Nesvětice. Archeologové se do výjimečné lokality vrátí po zimě, aby zachránili další památky.

Archeologické naleziště Nesvětice. Výzkum lokality s pohřebištěm a vesnicí byl přerušen 29. října 2021, na jaře 2022, po zimní pauze, budou práce v terénu obnoveny. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Je to stále záhada. Říše mrtvých na okraji uhelného dolu Bílina vyvěrá ze země s každým objevem a v dušičkovém období vyvolává otázky. Proč lidé v 11. století nezakládali u vsí Mostecké pánve menší pohřebiště a stovky let nosili mrtvé do Nesvětic? Čím bylo pro ně právě toto místo tak důležité, že ho společně udržovali jako posvátné území, centrální venkovskou nekropoli? Na odpovědi bude ještě čas. Nejprve je třeba vše zdokumentovat, než ojedinělou středoevropskou pietní lokalitu spolkne těžba uhlí.