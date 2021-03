Litvínov se připravuje na zahájení výstavby plavecké haly v areálu letního koupaliště u Koldomu. Někteří opoziční zastupitelé si však vyžádali podrobnosti o některých technologiích. Jedná se o filtraci, hospodaření s vodou a využití sluneční energie, která v projektu není. Schválený projekt to ale nezastaví.

Termín předání staveniště a přesná cena zakázky ještě nejsou známy, protože soutěž na zhotovitele není ukončena. Radnice dosud nezveřejnila ani počet přihlášených firem, které podaly nabídku do 25. ledna. „Probíhá vyhodnocování. Informace zatím nemůžeme poskytovat,“ sdělila vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Lucie Černá.

Předpokládané náklady jsou 261 milionů korun bez DPH, z toho až 90 milionů korun chce Litvínov pokrýt ze státní dotace, pokud ji získá. Technický dozor, na který město vyhlásilo samostatnou zakázku, může stát přes tři miliony. Stavební práce mají začít letos a skončit v roce 2023, kdy by se měla plavecká hala s bazény a vodními atrakcemi otevřít.

Zadávací dokumentaci ke stavební zakázce schválilo v prosinci většinou hlasů litvínovské zastupitelstvo. Na únorovém zasedání Martin Klika (ČSSD) připustil, že do soutěže se mohlo přihlásit jen pár velkých firem. „Nastavili jsme tvrdé parametry,“ sdělil opoziční zastupitel.

Otevřel i další téma. Projekt podle Kliky nemyslí na budoucnost. Překvapilo ho, že filtrační technologie nebude používat písek, ale drcené sklo, které se pak má jako odpad hůře likvidovat. Klika by uvítal oponentní posudek k filtraci a vyžádal si vysvětlení, jak to bude s dešťovou vodou ze střechy a slunečními kolektory. Podněty, které podpořil i zastupitel Petr Globočník (Litvínov do toho!), se má zabývat projektant.

„Není všem dnům konec. I když není zahrnuta do projektu, fotovoltaika je jedna z věcí, která se dá řešit dodatečně po statickém posouzení,“ řekl starostka Kamila Bláhová (ANO). Projekt plavecké haly je z roku 2014 a v dalších fázích přípravy se vyhodnocoval podle aktuálních potřeb a možností.

„Proč ne fotovoltaika? Ušetřila by náklady,“ podivil se občanský aktivista Petr Dekastello z Litvínova.

Podle jednatele městské společnosti SPORTaS Miroslava Otcovského se instalace solárních panelů připravuje pro sportovní halu, která má větší střechu. Cílem je propojit tento zdroj energie se sousedním koupalištěm a bazénem. „Problém je, že pokud nezískáte dotaci, tak se fotovoltaika z hlediska provozních nákladů nevyplatí,“ uvedl jednatel. Společnost usiluje o dotaci, která by pokryla většinu investičních nákladů, aby se výdaje co nejdříve vrátily. Plavecká hala bude podle Otcovského hospodárně nakládat s vodou, včetně dešťové. Odpadní voda z bazénu by se měla používat na toaletách jako užitková.

Stavba plovárny je největší investici v novodobé historii města. Zakázku vyhraje firma s nejnižší cenou. Uchazeči musejí například prokázat, že už postavili nebo rekonstruovali nejméně dva kryté plavecké areály, každý za alespoň 100 milionů korun. Pokud veřejná soutěž a další přípravy proběhnou hladce, výstavba plovárny začne v létě 2021 a potrvá 18 měsíců.

Město v lednu požádalo o dotaci Národní sportovní agenturu, která vyhlásila program na rozvoj sportovní infrastruktury v ČR. Plovárna podle radnice dotační podmínky splňuje, protože v hale bude kromě rekreantů trénovat plavecký oddíl.

Třípodlažní hala bude mít 25 metrů dlouhý plavecký bazén s 6 drahami, rekreační bazén s divokou řekou a vodními atrakcemi, dětské brouzdaliště, saunu, masérnu, velkou vířivku, kneippův chodník a občerstvení s gastro provozem. Projekt zahrnuje i wellness a cvičební sál, galerii pro návštěvníky ve třetím podlaží a další služby. Součástí zakázky je parkoviště pro 40 aut, 200 metrů dlouhá silnice s chodníkem a nová trafostanice. Práce mají začít demolicí šaten a ubytoven letního koupaliště, čímž se uvolní plocha pro stavbu haly. V ní bude i zázemí pro návštěvníky letního koupaliště, například převlékací kabiny, WC a sprchy.

Projekt nové plavecké haly v Litvínově doprovázely řadu let spory. Terčem kritiky byly hlavně rostoucí cena a výběr lokality. Jedna studie počítala s umístěním bazénu vedle zimního stadionu. Z technických důvodů neprošel ani návrh rekonstruovat zastaralou plovárnu v ulici Ruská nebo místo ní postavit nový areál. Bazén v Ruské se má zbourat, až bude nový hotový.