Až se zpráva o tom, že letní koupaliště už funguje, rozkřikne a bude víc teplo, areál se opět zaplní rekreanty. „Vstup do areálu je přes letní pokladnu, kdo má abonentní hodinky, může chodit turniketem na minigolfu. Vodu většinou neohříváme a její teplota závisí na počasí,“ informovala správa koupaliště.

Provozní doba venkovního areálu je v květnu celý týden od 9 do 19 hodin, od června do srpna od 9 do 20 hodin.

Stánky s občerstvením budou otevřené, pokud návštěvnost koupaliště přesáhne sto lidí. Pokud stánky nejsou v provozu, lze si občerstvení zakoupit na minigolfu, kam se prochází bezplatně přes vrátka se zvonkem. Minigolf je otevřený každý den od 10 do 20 hodin a mimo minigolfu si lze zapůjčit sportovní náčiní třeba na petanque, volejbal, nohejbal a tenis.

Zatím nejsou vyměněné obruby u plážového hřiště, které je proto mimo provoz. Oprava by má proběhnout v červnu. Nyní se opravuje schodiště k letní pokladně, což má trvat dva týdny. Schodiště se dá obejít přes parkoviště a po chodníku pro kočárky a vozíčkáře.

Sauna aquadromu zůstává až do 29. května v běžném provozu.